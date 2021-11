RTF are into the final for the first time since 2015!#BJKCupFinals pic.twitter.com/nxZwBuXCsS — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 5, 2021



BILLIE JEAN KING CUP / PHASE FINALE 2021

DEMI-FINALES

Vendredi 5 novembre 2021

Après quatre victoires en Fed Cup, la Russie peut espérer remporter la première Billie Jean King Cup. Après avoir partagé les deux simples avec les Américaines, les joueuses d’Igor Andreev ont fait la différence lors du double décisif avec la victoire de Veronika Kudermetova et Liudmila Samsonova sur Shelby Rogers et Coco Vandeweghe. Une rencontre qui a vu les deux paires se neutraliser durant les quatre premiers jeux mais les Russes ont su convertir leur deuxième balle de break pour mener quatre jeux à deux. Après avoir manqué une occasion de prendre un double break d’avance puis avoir écarté deux balles de débreak, Veronika Kudermetova et Liudmila Samsonova ont conclu le premier set sur un jeu blanc. La deuxième manche a démarré par un échange de breaks dont les Russes ont su sortir victorieuses pour mener quatre jeux à un. Dès lors, les deux équipes n’ont pas montré une grande solidité au service mais aucune opportunité de prendre le service des adversaires n’a pu être concrétiser. Au moment de servir pour le match, Veronika Kudermetova et Liudmila Samsonova ont vu Shelby Rogers et Coco Vandeweghe mettre toutes leurs forces dans la bataille et avoir quatre balles pour effacer leur break de retard. Toutefois, les deux Russes ont résisté avant de conclure sur leur première balle de match (6-3, 6-3 en 1h14’). La Russie va ainsi disputer sa douzième finale dans la compétition face à l’Australie ou la Suisse.Les Etats-Unis toujours en course ! Danielle Collins permet aux Américaines de continuer à rêver d'un succès dans cette Billie Jean King Cup 2021, après sa belle victoire sur la n°12 mondiale Anastasia Pavlyuchenkova ! La Floridienne s'est imposée 6-7, 7-6, 6-2 après un combat de 2h44 que la Russe a terminé exténuée, et remporte ainsi sa deuxième victoire en deux matchs face à cette redoutable adversaire, après le quart de finale de l'Open d'Australie 2019. Cette rencontre a été intense et serrée pendant les deux premiers sets, avant que Collins ne prenne un avantage physique et tennistique sur la finaliste du dernier Roland-Garros. Dans le premier set, Pavlyuchenkova a pris les devants en menant 4-1, mais Collins est parvenue à revenir à 5-5 après avoir sauvé trois balles de set. Pas abattue par ce coup du sort, la Russe a réussi à remporter le tie-break 11-9, en manquant encore trois nouvelles balles de set, pendant que l'Américaine en ratait une à 9-8. Collins a immédiatement réagi en breakant d'entrée de deuxième set, mais Pavlyuchenkova n'a rien lâché et a recollé à 2-2. Les deux joueuses ont ensuite alterné les jeux avec balles de break et les jeux blancs, et tout s'est encore décidé au tie-break, où cette fois l'Américaine a déroulé en le gagnant 7-2. Le début de la fin pour la n°12 mondiale, qui a manqué une balle de break dans le premier jeu du troisième set, et a ensuite craqué, en perdant son service à 2-1 et 5-2 sans avoir la moindre occasion de revenir. C'est donc le double qui va décider du premier pays finaliste de cette BJK Cup !A la recherche de sa première Fed Cup depuis 2015, la Russie a fait un premier pas vers la finale ce vendredi à l'O2 Arena de Prague. Comme à Brisbane en 2020 et lors du dernier Wimbledon, Liudmila Samsonova a encore battu Sloane Stephens en trois sets et la Russie mène donc 1-0 dans sa demi-finale face aux Etats-Unis, qui avaient quant à eux remporté la compétition en 2018. La 40eme joueuse mondiale s'est imposée 1-6, 6-4, 6-3 en 1h56 contre l'ancienne gagnante de l'US Open, retombée au 63eme rang mondial. Complètement dominée dans le premier set, où elle a perdu son service à 0-0, 3-1 et 5-1 pendant que Stephens ne perdait que deux points sur sa mise en jeu, Samsonova a complètement inversé la tendance ensuite. Dans un deuxième set serré, où les deux joueuses ont tenu leur service sans trop de problèmes jusqu'à 4-4, la Russe a breaké au meilleur des moments pour mener 5-4, et conclure sur un jeu blanc. Dans le troisième, c'est Stephens qui s'est réveillée et a breaké en premier, mais elle a perdu son service dans la foulée (1-1), puis a manqué deux balles de 3-1, avant de perdre sa mise en jeu à 2-2 et 5-3, et donc laisser la Russie prendre le premier point.Du 1er au 6 novembre 2021 à l’O2 Arena de Prague (République tchèque)- ETATS-UNIS : 2-1bat Stephens (USA) : 1-6, 6-4, 6-3bat Pavlyuchenkova (RUS) : 6-7 (9), 7-6 (2), 6-2battent Rogers / Vandeweghe (USA) : 6-3, 6-3