Billie Jean King Cup : Cornet peut s'en mordre les doigts

BILLIE JEAN KING CUP 2022 / PHASE QUALIFICATIVE

Du 15 au 16 avril (programme en heure française)

Italie - France : 1-0

Cornet (FRA)

Dodin (FRA)

Cornet (FRA)

Dodin (FRA)

Cornet/Mladenovic (FRA)

C'est mal parti pour l'équipe de France de Billie Jean King Cup en Sardaigne ! Les Bleues sont menées 1-0 par l'Italie après la défaite d'Alizé Cornet contre Jasmine Paolini dans le premier match, sur les courts en dur d'Alghero. La Niçoise (34eme) pourra nourrir de gros regrets car elle avait le match en main dans le troisième set et s'est même procurée deux balles de match, avant de s'incliner 2-6, 6-1, 7-6 en 2h17. La n°1 française a très bien entamé le match en menant 4-0 avec seulement six points perdus, puis a tenu jusqu'à l'empocher sur le score de 6-2. Elle a enchaîné avec un break d'entrée de deuxième set, mais l'Italienne de 26 ans (48eme) s'est soudainement réveillée pour remporter six jeux de suite et ainsi égaliser à une manche partout. Tout s'est donc joué dans la troisième, où Cornet pensait peut-être avoir fait le plus dur en menant 4-2. Mais Paolini a débreaké dans la foulée, avant de sauver deux balles de match à 5-4, d'abord grâce à un smash, puis suite à une amortie ratée de la Française.Cela a visiblement fait perdre le rythme à Cornet qui, même si elle a tenu jusqu'à 6-6 après avoir manqué ses deux balles de match, est ensuite passée complètement au travers du tie-break, perdu 7-2. Océane Dodin (94eme) devra donc battre Camila Giorgi (30eme) dans la foulée pour que la France évite d'être au pied du mur au soir de cette première journée...(à Alghero, sur dur extérieur)bat: 2-6, 6-1, 7-6 (2)Giorgi (ITA) -Giorgi (ITA) -Paolini (ITA) -Bronzetti/Trevisan (ITA) -