Billie Jean King Cup : Cornet, Garcia, Mladenovic et Parry pour affronter les Pays-Bas

La France favorite

Dans quatre semaines, l’équipe de France affrontera les Pays-Bas au Portel (Pas-de-Calais) en barrage de la Billie Jean King Cup pour tenter de rester dans le groupe mondial. Le capitaine des Bleues Julien Benneteau a dévoilé sa sélection ce vendredi, et elle est sans surprise. Alizé Cornet (32 ans, 32eme en simple, 31 matchs en Billie Jean King Cup), Caroline Garcia (29 ans ce dimanche, 10eme en simple, 25 matchs), Diane Parry (20 ans, 61eme en simple, aucun match) et Kristina Mladenovic (29 ans, 12eme en double, 35 matchs) défendront les couleurs de la France.Diane Parry, auteure d’une très belle deuxième partie de saison (97eme avant Roland-Garros, 61eme cette semaine), pourrait disputer son premier match dans la compétition, après avoir été contrainte de déclarer forfait en avril pour le match en Italie qualificatif pour la phase finale. Les Bleues (Cornet, Dodin, Tan et Mladenovic) avaient perdu 4-1 et c’est donc pour cela qu’elles doivent disputer ce barrage face aux Pays-Bas.A domicile, les filles de Julien Benneteau partiront favorites face à des Néerlandaises dont aucune joueuse ne figure dans le Top 100 (Arantxa Rus est 115eme, Lesley Pattinama Kerkhova 188eme...), même si les Pays-Bas peuvent compter sur une excellente joueuse de double, Demi Schuurs, 14eme mondiale de la spécialité. La France, avec sa n°10 mondiale Caroline Garcia, a de beaux atouts à faire valoir.En cas de victoire face aux Pays-Bas, la France disputera de nouveau les qualifications pour la phase finale au printemps prochain. Sinon, elles descendront en deuxième division, ce qui n'a plus été le cas depuis 2014, dans ce qu'on appelait encore la Fed Cup.