Billie Jean King Cup : Ce sera Pays-Bas - France !

Les Bleues favorites

BARRAGES BILLE JEAN KING CUP

Vendredi 11 et samedi 12 novembre 2022

France

Si l'équipe de France féminine de tennis ne veut pas descendre en deuxième division, elle devra s'imposer aux Pays-Bas les 11 et 12 novembre. Les filles de Julien Benneteau sont contraintes de disputer un barrage, suite à leur élimination en qualifications pour les phases finales en Italie au début du mois d'avril. Les Françaises, victorieuses de la compétition en 2019 lors de la dernière édition avant le changement de formule, étaient têtes de série n°1 pour le tirage au sort des barrages, et elles ont donc hérité des Pays-Bas. Un tirage a priori clément. Evidemment, beaucoup de choses peuvent changer en cinq mois, mais si on considère les classements du jour, cinq Françaises figurent dans le Top 100 en simple (Cornet 34eme, Garcia 74eme, Parry 82eme, Dodin 85eme et Burel 93eme), contre une seule Néerlandaise : Aranxta Rus, 89eme. Les trois suivantes sont classées entre la 143eme et 172eme place mondiale.En double, Caroline Garcia et Kristina Mladenovic viennent de remporter Roland-Garros, alors que du côté des Pays-Bas, on pourra compter sur Demi Schuurs, 15eme mondiale et victorieuse de quinze tournois WTA (demi-finaliste à l'Open d'Australie 2021 avec l'Américaine Melichar).Lors de cette rencontre, dans une ville et sur une surface qui restent à déterminer, deux simples se dérouleront le vendredi, et deux simples et un double le samedi. Le vainqueur disputera de nouveau les qualifications en 2023, alors que le perdant descendra dans le Groupe I Europe. Rappelons que la phase finale, avec douze équipes, aura lieu du 8 au 13 novembre à Glasgow. La Russie, tenante du titre, a été exclue suite à l'invasion de l'Ukraine.Pays-Bas -Croatie - AllemagneRoumanie - HongrieJapon - UkraineArgentine - BrésilSlovénie - ChineMexique - Serbie