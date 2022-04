Billie Jean King Cup : Benneteau n'entend pas abdiquer si vite

Avant la 2eme journée de la Billie Jean King Cup, la France n'a plus le choix. En effet, après un vendredi très compliqué (deux défaites), les Bleues vont devoir désormais faire un sans-faute pour renverser l'Italie (2-0), à Alghero (en Sardaigne). « C'est sûr qu'on aurait aimé être au moins à un partout. Je ferais les mêmes choix si c'était à refaire. C'est ce qui nous avait semblé la meilleure solution, même si les résultats ne me donnent pas ma raison. Alizé (Cornet) s'en veut, mais il n'y a rien à lui reprocher. C'était un gros match de Billie Jean King Cup, avec de gros rallyes et de la tension, comme ça arrive souvent. Devant son public, sur cette surface, il fallait un gros niveau pour battre Jasmine Paolini. C'est ce qu'a eu Alizé. A un point près, on gagnait le match. C'est le tennis de haut niveau qui veut ça », a notamment expliqué Julien Benneteau, après les deux revers de ses joueuses, dans des propos recueillis par L'Equipe.

« Il nous reste une chance »

« Pour Dodin ? Giorgi était plus forte, bravo à elle. Elle n'est pas 30eme pour rien, elle n'a pas gagné un WTA 1000 sur dur l'an dernier pour rien. On savait qu'elle serait dangereuse, on va essayer qu'elle le soit moins samedi. Je mise sur le fait que les joueuses qui seront alignées auront toute ma confiance pour aller chercher la victoire. Et ça passe par gagner le premier simple, c'est mathématique. On va analyser froidement et on prendra les meilleures décisions, a également déclaré le capitaine des Bleues. On va chercher les clés tennistiques et tactiques pour gagner ces matchs. Mais dans l'immédiat, il faut faire le point et récupérer. Demain (aujourd'hui) est un autre jour et il nous reste une chance. Même si elle est infime, on va la jouer à fond. » Pour ce samedi, Benneteau a procédé à un premier changement, c'est en effet Harmony Tan qui défiera Camila Giorgi pour tenter de laisser la France en vie dans cette rencontre.



BILLIE JEAN KING CUP 2022 / PHASE QUALIFICATIVE

Du 15 au 16 avril (programme en heure française)



Italie - France : 2-0

(à Alghero, sur dur extérieur)

Vendredi 15 avril

Paolini (ITA) bat Cornet (FRA) : 2-6, 6-1, 7-6 (2)

Giorgi (ITA) bat Dodin (FRA) : 6-1, 6-2

Samedi 16 avril

A partir de 12h00 : Giorgi (ITA) - Tan (FRA)

Suivi de Paolini (ITA) - Dodin (FRA)

Bronzetti/Trevisan (ITA) - Cornet/Mladenovic (FRA)