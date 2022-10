Monaco garde le tempo. A l’image de Blois ce samedi à Paris, Monaco a signé une troisième victoire consécutive en Betclic Elite à l’occasion de la réception de Roanne. Une rencontre que la « Roca Team » a mené de bout en bout. Les coéquipiers de l’inévitable Mike James (20 points, 5 rebonds, 6 passes) ont toutefois connu une alerte en début de deuxième quart-temps quand la Chorale a signé un 8-0 pour repasser devant au tableau d’affichage quelques secondes. Les joueurs de Sasa Obradovic ont alors serré le jeu mais ils ont dû attendre les derniers instants avant la pause pour atteindre les dix points d’avance. Malgré Maxime Roos (12 points), les Roannais ont pris l’eau au retour sur le parquet de la Salle Gaston-Médecin. Une fin de match à sens unique permet à Monaco de s’imposer de 24 longueurs (109-85) et de s’installer en tête du classement avec les trois autres équipes invaincues que sont Blois mais également Le Mans et Cholet, qui ont respectivement disputé deux et une seule rencontre.

Pau-Lacq-Orthez s’est vengé de Limoges



Battu lors des deux classiques disputés la saison passée, Pau-Lacq-Orthez a mis un point d’honneur à dominer Limoges ce dimanche dans l’affiche de la 3eme journée. Un 7-0 dès les premiers instants du match a donné le ton. Emmené par un Markeith Cummings des grands soirs (24 points, 6 rebonds) et intraitable à longue distance (4/5 à trois points), l’Elan Béarnais a fait la course en tête face à un CSP accrocheur et mené de seulement cinq points à la pause. Toutefois, les coéquipiers de Desi Rodriguez (19 points, 11 rebonds) ont progressivement vu la rencontre leur échapper avec un retard poussé à seize longueurs avec dix minutes encore à jouer. Une différence entre Palois et Limougeauds qui n’est alors plus descendue en-dessous des dix points. Un dernier tir à trois points de Markeith Cummings permet à l’Elan Béarnais de signer une deuxième victoire en trois journées, la deuxième à domicile (81-62) et de rester au contact du wagon de tête. Le CSP, de son côté, confirme un début de saison cauchemar car, avec Paris et Le Portel, Limoges est la troisième équipe à zéro victoires.

Strasbourg démarre enfin

BASKET - BETCLIC ELITE / 3EME JOURNEE

Vendredi 30 septembre 2022

Samedi 1er octobre 2022

Dimanche 2 octobre 2022

Mardi 4 octobre 2022

Une liste à laquelle Strasbourg a tout fait pour ne pas ajouter son nom. Dominée par l’Elan Béarnais puis Dijon, la SIG a pris le meilleur sur le promu Nancy. Si les Alsaciens ont démarré fort, le SLUC a su faire preuve de patience pour passer devant à l’issue du premier quart-temps. Toutefois, les coéquipiers de Luke Fischer (15 points) et Kyle Vinales (15 points) n’ont pas pu résister à la force de frappe strasbourgeoise, emmenée par Matt Mitchell (26 points) et Marcus Keene (24 points, 5 passes), sans oublier la tour de contrôle Bodian Massa (4 points, 18 rebonds). La SIG a pu creuser un écart de onze points à la pause. Au retour sur le parquet du Rhénus, les Nancéiens ont tout fait pour ne pas être décrochés, revenant à quatre petites longueurs au début des dix dernières minutes. Un ultime quart-temps qui a tout d’abord vu le SLUC égaliser mais sans pouvoir aller plus loin. Strasbourg signe sa première victoire avec une marge de dix points (79-69) et se donne de l’air au classement, passant par la même occasion devant sa victime du jour, qui a concédé un deuxième revers consécutif.- Le Portel : 92-82- Bourg-en-Bresse : 102-84Paris -: 99-104- Dijon : 71-69- Nanterre : 87-84- Nancy : 79-69- Roanne : 109-85- Limoges : 81-62Le Mans - Cholet