L’ASVEL ne connaît pas encore son adversaire. Au lendemain de la qualification du club rhodanien pour la finale de la Betclic Elite, Pau-Lacq-Orthez a trouvé les solutions pour mettre en difficulté Monaco et garder un espoir de jouer le titre pour la première fois depuis 2004. Dos au mur après leurs deux défaites sur le parquet de la « Roca Team », les joueurs de l’Elan Béarnais ont pris les commandes au tableau d’affichage dès les premiers instants mais les protégés d’Eric Bartecheky n’ont pas su créer une distance avec les Monégasques, qui n’ont jamais compté plus de six points de retard. Les coéquipiers de Will Bacon (18 points) ont alors signé un 8-2 pour revenir à hauteur des Palois dans les derniers instants du premier quart-temps. Ces derniers, s’ils ont viré en tête de deux longueurs, ont vu Monaco hausser le ton à l’entame du deuxième. Un 6-0 a mis les joueurs de Sasa Obradovic devant au score mais l’indécision est restée totale. Au jeu des lancers francs avant le retour aux vestiaires, les deux formations se sont séparées par un score de parité.





Jefferson maintient Pau-Lacq-Orthez à flots



Au retour sur le parquet, Monaco s’est à nouveau installé en tête au score mais la différence entre les deux formations est restée ténue. Toutefois, grâce notamment à Gregor Hrovat (19 points, 9 rebonds), l’Elan Béarnais a su mettre l’intensité qui avait manqué lors des deux premiers matchs et a fait mieux que tenir tête aux Monégasques. Mieux en place, les Palois se sont donnés les moyens de croire à la victoire en menant de trois longueurs à dix minutes du terme de la rencontre. Face à une « Roca Team » indisciplinée, Pau-Lacq-Orthez a maintenu un écart oscillant entre quatre et six points pendant une majeure partie du dernier quart-temps de cette rencontre. Toutefois, grâce notamment à Mike James (21 points, 6 rebonds, 5 passes), Monaco n’a jamais renoncé à l’idée de mettre un terme à la série dès ce Match 3. La réponse est venu de Brandon Jefferson (14 points, 6 passes). Prenant le jeu à son compte dans les 30 dernières secondes du match, le meneur américain a mis un terme au match sur un tir à trois points parfait qui a fait chavirer le Palais des Sports. Avec cette victoire de six points (82-76), l’Elan Béarnais garde toutes ses chances mais devra rééditer une telle performance dès ce jeudi.

🤚 Il n'y aura pas de sweep dans cette série !

Belle réaction de l'Élan Béarnais qui revient à 2-1 avant le Game 4 jeudi 💥#PlayoffsBetclicELITE #LNBextra



— LNB (@LNBofficiel) June 7, 2022