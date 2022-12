Dans la file d'attente, quelques heures avant le grand show, malgré les casquettes des Lakers, maillots des Bulls et d'autres franchises de la NBA, c'est bien le phénomène français de 18 ans et 2,21 m, promis à un grand avenir, que les spectateurs français étaient venus admirer. "Il n'y a pas que lui, il ne va pas jouer tout seul" plaisante Frédéric, venu comme accompagnateur pour le club de basket de Neuville-sur-Escaut (Hauts-de-France), dont une centaine de membres sont venus assister au All Star Game.

"Mais on sait que c'est sa dernière année en France", reconnaît-il. "Wemby" étant guetté par toutes les franchises américaines pour le prochain draft, "après il faudra passer l'Atlantique pour le voir". "On verra ce que ça va donner, la LNB et la NBA, ce n'est pas la même chose" estime Rayan, lycéen de 17 ans à la veste des Celtics de Boston sur le dos, venu voir jouer le natif de Chesnay (Yvelines) pour la première fois. En guise d'entrée en matière, c'est avec le concours des meneurs que le public de Bercy s'est rapidement échauffé, une épreuve d'adresse et de rapidité mêlant slalom et tirs et remportée par l'Américain de Cholet TJ Campbell.

Dunk pieds nus

Un interlude de danse plus tard, la star de la soirée est apparue sous une ovation pour participer à l'épreuve de tirs à trois points dont Wembanyama a terminé dernier face à des joueurs plus rodés à cet exercice en championnat, dont le vainqueur, l'arrière français Nicolas Lang, de Limoges. Plutôt diesel que tout feu tout flamme, l'ailier fort de Boulogne-Levallois a mis un peu de temps pour bien rentrer dans la rencontre contre la sélection étrangère, à l'image de l'équipe française, largement dominée dans le premier quart-temps (43-28) notamment à cause d'un James Palmer Junior de haut vol (18 points, 30 au total). L'équipe française, menée par le Bosnien Nenad Markovic, le coach de Dijon, en remplacement de celui des Mets de Boulogne-Levallois Vincent Collet, malade, s'est réveillée dans le deuxième quart-temps, réduisant légèrement son retard (75-64).

Mis à contribution pour le spectaculaire concours de dunk à la pause, Wembanyama a permis à Yves Pons de franchir la première manche à l'applaudimètre, l'ailier de l'Asvel sautant au-dessus du géant qui lui tenait la balle pour dunker. Avant que Pons ne remporte la finale en dunkant pieds nus. Durant le troisième quart-temps, Wemby a montré l'étendue de sa palette: panier à trois points, passe dans le dos pour un panier primé d'Hugo Besson... avant de marquer le panier de l'égalisation, et de donner l'avantage aux Français pour la première fois du match sur un lancer franc (87-86). Montant toujours en puissance, Wembanyama a largement contribué (27 points) à la victoire finale de la sélection française (136 à 128) et a logiquement été désigné MVP (meilleur joueur du match), dans un Bercy ravi. Une victoire sans enjeu, mais pleine de promesse pour un public déjà conquis par le phénomène.