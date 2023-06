Wembanyama dit adieu aux Mets avec tristesse

Les adieux sont très, très proches pour Victor Wembanyama avec Boulogne-Levallois. L'international français, star du basket dans l'hexagone cette saison et élu meilleur joueur de Betclic Elite, vient d'être giflé en finale du championnat par Monaco. La Roca Team a remporté le titre de champion de France de Betclic Elite en l'emportant 3 à 0 face au club francilien, qui ne sera donc pas sacré. Et désormais, Wembanyama va s'envoler pour les Etats-Unis, lui qui est attendu comme choix numéro 1 de la Draft NBA et qui devrait signer avec les San Antonio Spurs. Mais avant de s'en aller de l'autre côté de l'Atlantique, "Wemby" a dévoilé un message d'adieu déchirant à son club sur ses réseaux sociaux.

Le message déchirant de Wembanyama

"La meilleure saison de tous les temps. Ces gars l’ont rendue spéciale pour moi et pour beaucoup de personnes. Je me souviendrai de cette équipe toute ma vie. Merci à tous ceux qui nous ont soutenu tout au long de l’année. À bientôt", a écrit le jeune Français, pas amer après cette défaite en finale et qui préfère garder les bons souvenirs de cette folle saison. Surtout, Wembanyama fait comprendre aux fans qu'il pourrait peut-être revenir un jour, bien que cela ne risque pas d'arriver de sitôt étant donné l'attente pour le Français en NBA. Le 22 juin prochain aura lieu la Draft NBA et les adieux de Wemby avec Boulogne-Levallois seront officiellement faits à ce moment là.