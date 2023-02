Strasbourg : la SIG signe Tim Frazier en joker médical

Joli coup pour la SIG en Betclic Elite ! Ainsi, ce mardi 21 février, le club strasbourgeois, actuellement 11e du classement, vient d'annoncer la signature de Tim Frazier comme joker médical. Le meneur, ancien joueur de NBA et passé par pas moins de neuf franchises dont le Magic d'Orlando, les Bucks de Milwaukee, les Detroit Pistons ou encore les Wizards de Washington, vient de s'engager comme joker médical avec la SIG jusqu'en fin de saison. Le natif du Texas, aujourd'hui âgé de 32 ans, débarque en provenance de l'AEK Athènes. Il compte 304 matchs au total en NBA et il va donc apporter toute son expérience à l'équipe strasbourgeoise.

Frazier en joker médical

Frazier arrive comme pigiste médical afin de suppléer Jean-Baptiste Maille, victime d'une rupture du ligament croisé à un genou. Il verra son contrat prendre fin le 30 juin prochain mais la SIG peut se réjouir d'une telle arrivée. Il était arrivé en Europe l'été dernier pour poser ses valises en Grèce. Avec 11,3 points et 5 passes de moyenne en championnat grec, le meneur d'1m 85 a affiché des statistiques intéressantes et il devra mener la SIG vers les playoffs, alors que la course est très disputée pour le moment.