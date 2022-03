Roanne : Choulet fidèle à la Chorale

Choulet champion de France avec Roanne en 2007

Onze et quatre qui font quinze ! Si tout se passe bien, Jean-Denys Choulet aura passé quinze ans sur le banc de la Chorale de Roanne. Après un premier passage entre 2000 et 2011, le coach aujourd’hui âgé de 63 ans est revenu en 2020, et il a prolongé ce week-end son contrat pour deux ans, soit jusqu’en juin 2024. « Depuis notre retour avec Manu (Emmanuel Brochot, le président, ndlr) on a remis l’église au milieu du village. Avec cette prolongation je veux continuer à m’investir pour améliorer encore l’organisation hors terrain, parce qu’on doit être exemplaire si on veut demander plus aux joueurs.. J’ai envie d’avoir encore de l’ambition au niveau des résultats. C’est la raison pour laquelle nous travaillons déjà sur les prolongations de contrat afin d’aborder la saison prochaine avec une solide ossature », a déclaré le doyen des entraîneurs de Betclic Elite.Sous la coupe de Jean-Denys Choulet, Roanne a vécu les plus belles heures de son histoire, avec un titre de champion de France décroché en 2007 (contre Nancy), une finale en 2008 (contre Nancy) et une Semaine des As en 2007 (conte Le Mans). Parti ensuite au Liban, à Châlon (où il a de nouveau été sacré champion de France en 2017) et au Cameroun,A ce jour, la Chorale occupe la 11eme place du classement de Betclic Elite à 12 journées de la fin, avec 10 victoires pour 12 défaites, à seulement une victoire de la 8eme place, et avec trois victoires d’avance sur la zone rouge.