Quai 54 : La Fusion, I Can Play, Doncic et Berkani à l'honneur

Accueillir Luka 🇸🇮c’était sympa 🎤Luka Doncic, la superstar slovène des Dallas Mavericks en NBA, Zion Williamson, autre pointure du championnat nord-américain, et le Français Rudy Gobert, fraîchement transféré à Minnesota, étaient présents pour encourager les équipes en lice ou assister aux deux concours, de dunks et à trois points, deux rendez-vous très attendus chaque année. Tyler Currie a remporté le premier, Lisa Berkani s'est elle, illustrée en dominant le second (aux dépens de Maud Stervinou). La meneuse des Flammes Carolo a également inscrit son nom au palmarès du tournoi féminin, qu'elle a enlevé sous les couleurs de l'équipe I Can Play. Berkani, Migna Touré, MVP cette année chez les femmes, et leurs coéquipières, victorieuses en finale de la Diarra Academy (34-33), sont du même coup devenues les premières Françaises à soulever le trophée. Chez les hommes, Le Cartel et son joueur vedette Mathias Lessort rêvaient de faire le doublé. C'est raté. La faute à l'équipe de La Fusion et à ses leaders les Monégasques Jerry Butsiele et Yacouba Ouattara, le jeune international algérien Nadir Hiffi, élu co-meilleur joueur de cette édition pour sa première participation avec David Michineau, ou encore Yoan Makoundou (Cholet), qui découvrait lui aussi le tournoi. Aidée également par Bandja Sy, MVP du tournoi deux ans plus tôt, Landing Sané, Steed Tchicamboud, Vafessa Fofana et Georgi Joseph, les vainqueurs de cette édition, coachés par Sacha Giffa, ont disposé en finale (33-28) des tenants du titre. Cela valait bien de passer l'imposant collier Quai 54 autour du cou. L'équivalent de la bague NBA pour les lauréats de l'incontournable rendez-vous streetbasket de la capitale.