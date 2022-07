Paris : Weaver succède à Prat sur le banc

🚀📞 ALLO HOUSTON, ICI PARIS VOUS RECEVEZ ?

Will Weaver s’engage avec Paris Basketball en tant que Headcoach : après ses expériences en NBA aux @sixers, @BrooklynNets, @HoustonRockets et en NBL , il prend en main Paris pour sa deuxième saison dans l’élite.



« Apporter ma pierre à l'édifice »

Au sujet de l'entraîneur de Paris Basketball, David Kahn a fini par trancher. Alors que l'avenir de Jean-Christophe Prat était incertain, suite notamment au maintien d'un rien du club en Betclic Elite,, comme cela a été officialisé ce vendredi matin. A 38 ans, le Texan, actuellement à Houston avec sa femme et son fils, possède un CV intéressant. En effet, de 2018 à 2019, l'intéressé était l'entraîneur principal des Long Island Nets (l'équipe de G-League de Brooklyn), maiset plus récemment de Stephen Silas chez les Houston Rockets (2020-22). Dans l'attente de son visa, Weaver devrait prochainement débarquer en France et prendre en main une équipe ambitieuse, qui jouera notamment l'Eurocoupe l'an prochain.Pour cela, l'Américain devrait pouvoir compter sur les jeunes Juhann Begarin et Ismaël Kamagate, dont un retour semble envisageable pour le moment. « Quand Paris a fait part de son intérêt, cela m'a honoré. J'ai été impressionné par la vitesse à laquelle ils se sont construits.(...) Mon ambition est de devenir un coach NBA un jour. Et je ne peux pas imaginer meilleur endroit pour coacher, en Europe, en Betclic Élite. C'est un excellent Championnat. Il va falloir s'adapter aux joueurs, au jeu, aux coaches, aux tactiques. Ça ne pourra que m'aider à grandir. Nous aider même. C'est d'ailleurs comme ça que je choisis où je vais bosser. (...)», a depuis réagi Weaver, le nouvel entraîneur du Paris Basketball, lors d'un entretien accordé à L'Equipe.