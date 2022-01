Paris basket : Axel Toupane a signé

Passé rapidement par Strasbourg en 2020



De la bague de champion NBA à la Tour Eiffel.Présent dans la capitale depuis le début de la semaine pour finaliser les derniers détails de son arrivée au Paris basket,, l'année des Jeux Olympiques à Paris. Un énorme coup pour Paris, qui a réussi à convaincre le natif de Mulhouse de revenir en France, lui qui avait quitté notre championnat en 2015 alors qu'il évoluait à Strasbourg pour le Canada et la franchise de G-League des Raptors 905. Si Toupane a en effet connu trois équipes de NBA au cours de sa carrière, Denver, New Orleans et donc Milwaukee, où il était déjà passé en 2017,Cette saison, le médaillé de bronze des derniers Mondiaux avec les Bleus (il compte 25 sélections), absent en revanche cet été à Tokyo, l'avait d'ailleurs encore débutée en G-League, sous les couleurs des Warriors de Santa Cruz. Désireux de retrouver du temps de jeu, le fils du sélectionneur de l'équipe de France féminine Jean-Aimé Toupane a"Toups vient apporter son expérience et son talent à Paname", assure le Paris basket dans son tweet de ce jeudi, qui en dit long sur le bonheur du club de la capitale d'avoir réussi à attirer dans ses filets celui qui avait fait un bref crochet par la France et Strasbourg la saison dernière avant de remettre le cap sur les Etats-Unis. Et de remporter le plus beau trophée qui soit avec les Bucks. Sacré CV !