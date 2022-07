Monaco : Strazel laisse derrière lui l'ASVEL

🤝 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐡𝐞𝐰 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐳𝐞𝐥 rejoint la #RocaTeam pour trois saisons 🇲🇨 Le jeune meneur viendra épauler le backcourt monégasque 👀

L’interview du nouveau Roca Boy 👇https://t.co/XjuHXawcdG pic.twitter.com/g4xUvoT2ww



— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) July 21, 2022

Strazel : « Continuer à engranger de l’expérience »

Monaco poursuit ses emplettes du côté de Villeurbanne ! Alors qu’Elie Okobo n’a pas prolongé l’aventure avec l’ASVEL après avoir été élu MVP des finales de Betclic Elite remportées par le club rhodanien face à Monaco, Matthew Strazel a également décidé de poursuivre sa carrière du côté de la Principauté. Le meneur de 19 ans, après trois saisons au sein de l’effectif dirigé par T.J. Parker, a signé pour les trois prochaines saisons avec Monaco, soit jusqu’en juin 2025, alors qu’il évolue actuellement sous le maillot de l’équipe de France des moins de 20 ans à l’occasion du championnat d’Europe. Le natif de Bourg-la-Reine va ainsi renforcer un effectif déjà riche et rejoindre son ancien coéquipier à l’ASVEL Elie Okobo mais également une autre recrue Jordan Loyd et Mike James, qui a très récemment prolongé avec la « Roca Team » pour deux saisons supplémentaires.Dans un entretien accordé au site officiel de sa nouvelle formation, Matthew Strazel a confié qu’il va « vers de nouveaux horizons en allant à Monaco » et assure se fixer « d’autres objectifs ». « J’ai envie de continuer à engranger de l’expérience, ajoute celui qui compte tout faire pour amener Monaco au titre de champion de France la saison prochaine. Découvrir une nouvelle équipe avec de plus grosses ambitions en Euroligue, ça ne peut que me forger encore un peu plus. » Alors que la concurrence sera forte sous les ordres de Sasa Obradovic, Matthew Strazel admet que « c’est du lourd ». « J’ai toujours été derrière des gros meneurs dans ma carrière du fait d’avoir toujours joué l’Euroligue, ajoute le joueur de 19 ans. Là, ce sont des gars comme Mike James, Elie Okobo, et Jordan Loyd qui sont devant moi. Je grossis le truc, mais je parle peut-être des trois meilleurs arrières de l’Euroligue. C’est certain que ce sera enrichissant de bosser avec des gars comme ça à l’entraînement. »