Monaco : Motiejunas prolonge un an

Monaco conserve ses cadors

Il est arrivé il y a un an à Monaco, et il n’a pas envie de quitter le Richer. Le pivot lituanien de 31 ans Donatas Motiejunas a prolongé ce lundi pour une saison son aventure avec la Roca Team, la douzième équipe de sa carrière professionnelle, débutée en 2007 au Zalgiris Kaunas. « La saison dernière a été assez bonne dans l’ensemble avec un magnifique parcours en Euroligue et un bon résultat en championnat même si l’issue de la finale a créé une déception dans nos rangs. Il y a le sentiment que cette année, le club investit et veut mettre les moyens pour atteindre ses objectifs, que ce soit pour l’Euroligue, mais aussi et surtout pour gagner la Betclic Elite. Beaucoup de bons joueurs nous ont rejoints mais surtout la direction du club a prolongé pas mal d’entre nous sur plusieurs années, ce qui permet d’avoir une équipe plus unie et plus motivée que jamais avec un esprit d’équipe renforcé.», a confié celui qui avait été drafté en 20eme position en 2011.La saison passée, Donatas Motiejunas a tourné à 12,4 points et 4,9 rebonds de moyenne en saison régulière de Betclic Elite, à 8,2 points et 3,6 rebonds en play-offs, où Monaco s’était incliné en finale contre l’ESVEL, et 9,8 points et 5,1 rebonds de moyenne en Euroligue, où Monaco s’était incliné en quarts de finale contre l’Olympiakos. Après cette belle saison 2021-22, la Roca Team a décidé de conserver la plupart de ses éléments."L’effectif était bon mais cette année, l’équipe ne peut être que meilleure quand on regarde les nombreux renforts de qualité avec des contrats longue durée pour montrer la volonté de véritablement bâtir un groupe performant sur le long terme en Euroligue et en championnat, poursuit le Lituanien. Quant aux objectifs, l’idéal serait un Final 4 et une victoire en championnat. Nous avons les armes pour le faire et je suis très excité à l’idée de débuter cette saison avec un groupe de cette qualité." Rendez-vous le 24 septembre à Nanterre pour le coup d'envoi de la saison monégasque.