Monaco : Moerman, après Okobo ?

Ancien MVP du Championnat de France et triple champion de France

M'Baye chez le double champion d'Europe. Les différents championnats nationaux terminés, le marché des transferts s'accélère un peu partout. C'est notamment le cas du côté de la Turquie, qui vient de perdre l'un de ses joueurs français et l'a remplacé dans la foulée par un... autre joueur français. Ainsi,Ce dernier, qui affrontera vendredi soir (19h00) le Monténégro avec les Bleus pour le compte des qualifications pour la Coupe du monde 2023, arrive d'un autre club turc : le Pinar Karsikaya, où il tournait à 15,1 points, 4,5 rebonds et 1,9 passe en 31 minutes par match. Un chassé-croisé qui devrait profiter au club de... Monaco. Le club de la Principauté, encore privé cette année de son premier sacre de champion de France après s'être incliné dans le match 5 face à l'ASVEL à l'Astroballe, ne souhaite pas revivre la même désillusion une saison de plus. C'est dans ce sens que les dirigeants de la Roca Team désirent bâtir l'effectif le plus solide possible.Le Francilien qui avait quitté Nancy pour Bilbao en 2012 avant de repasser par la France, le temps de deux saisons à Limoges, puis de se relancer dans un tour d'Europe (Banvit, Darussafaka, Barcelone puis l'Anadolu Efes, pendant quatre saisons),(deux titres de champion, une victoire en Coupe et ces deux sacres en Euroligue), mais pas uniquement. L'ailier fort affiche en effet également à son impressionnant palmarès trois titres de champion de France (un avec Nanterre, deux avec Limoges), une victoire lors de la semaine des As mais aussi une Coupe de France et une Coupe d'Espagne, remportée en 2018 avec Barcelone. Présent dans les gradins de la salle Gaston-Médecin lors du match 4, Moerman, élu MVP du Championnat de France en 2014-2015, constituerait indubitablement si les discussions (en cours) débouchent sur son arrivée sur le Rocher une recrue de luxe pour Monaco.