Monaco : Mitrovic, c'est fini !

Tremblement de terre en Principauté ! Au lendemain de la nouvelle défaite de Monaco (99-90, 11eme journée de Betclic Elite), en Alsace face à Strasbourg, l'AS Monaco a annoncé que Zvezdan Mitrovic (51 ans) n'était plus l'entraîneur de la Roca Team. "L’AS Monaco et Zvezdan Mitrovic ont d’un commun accord décidé de mettre fin à leur coopération" indique le club de la Principauté dans un communiqué qui intervient après ce revers sur le parquet de la SIG. Une annonce qui a surtout fait l'effet d'une bombe sur le Rocher sachant que le départ de l'emblématique coach serbe (officiellement d'un commun accord, même si la décision a tout d'un limogeage) intervient alors que l'équipe, certes battue dimanche pour la troisième fois de la saison, occupe la deuxième place du championnat, juste derrière le leader Boulogne-Levallois. Ce sont donc les derniers résultats en Euroligue des vainqueurs de la dernière Eurocoupe alors que Monaco participe à la compétition pour la première fois de son histoire qui aurait provoqué la fin de l'aventure du si charismatique Mitrovic. Les Monégasques viennent en effet d'enchaîner cinq défaites de suite et ont reculé en quatorzième position. En revanche, en Betclic Elite, avant ce revers en Alsace, ils restaient sur sept victoires sur leurs huit dernières sorties, dont celle obtenue le 7 décembre dernier contre l'ASVEL, l'ancien club de Mitrovic, dix jours après avoir chuté au buzzer en Euroligue face aux protégés de Tony Parker.

La remontée dans l'élite, le premier titre de champion d'Europe...

L'incapacité du Serbe à aller décrocher un titre de champion de France depuis son arrivée en 2020 alors que les Rouge et Blanc évoluaient encore en Pro B aurait également irrité les dirigeants monégasques, qui ont également probablement oublié au moment de signer son clap de fin que Mitrovic, en plus d'avoir immédiatement fait remonter le club parmi l'élite, restera à tout jamais le premier entraîneur ayant conduit Monaco à son premier sacre européen. "De la Pro B au plus haut niveau européen, chaque page de notre histoire porte l’empreinte de Coach Z. C’est un exemple unique dans le basket-ball européen : un club et un entraîneur qui ont commencé leur voyage depuis la deuxième division du Championnat national, élevé l’Eurocup au-dessus de leurs têtes puis ressenti le goût de l’Euroligue. Le nom de Zvezdan Mitrovic est inscrit à jamais dans l’histoire de l’AS Monaco Basket", n'a d'ailleurs pu s'empêcher d'écrire le community manager du club alors que la Roca Team a probablement laissé partir lundi le meilleur coach de son histoire, et peut-être aussi le meilleur de ces dernières années en France. Bonne chance à son successeur.