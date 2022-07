Monaco : Lee prend la direction du Panathinaikos

🙏 Merci @_plee1 pour ton aventure avec la #RocaTeam 🇲🇨

Lee va découvrir la Grèce

La parenthèse française arrive à son terme pour Paris Lee. Le meneur américain, passé par l’Université d’Illinois entre 2013 et 2017 avant de ne pas être sélectionné lors de la Draft NBA, a lancé sa carrière en Europe à Anvers puis à Bamberg entre 2017 et 2020 avant de rejoindre Orléans. Le natif de Maywood, après un an dans le club du Loiret, a rejoint l’été dernier Monaco dans la foulée du titre en Eurocoupe pour la « Roca Team », en pleine construction d’un effectif à même d’exister en Euroligue. Sous les ordres de Zvezdan Mitrovic puis de Sasa Obradovic, Paris Lee a été un maillon important de l’équipe monégasque autant pour mener le club en finale de Betclic Elite (11 points et 4,7 passes en moyenne par match) qu’en quarts de finale d’Euroligue (7,4 points et 2,4 passes en moyenne par match). Toutefois, après une saison globalement réussie mais conclue sur un échec à l’Astroballe, Paris Lee a décidé de quitter le championnat de France.En effet, Paris Lee a donné son accord au Panathinaikos pour la saison 2022-2023. Le joueur de 27 ans va ainsi disputer la prochaine saison d’Euroligue avec le club grec et sous les ordres de Dejan Radonjic. Le technicien monténégrin a quitté son poste d’entraîneur du Bayern Munich pour rallier Athènes et le « Pao ». Alors que la « Roca Team » a d’ores-de-déjà attiré Elie Okobo, fraîchement sacré champion de France avec l’ASVEL et qu’Adrian Moerman pourrait prochainement faire de même, le départ de Paris Lee est le troisième d’ampleur pour Monaco. En effet, après une seule saison en Principauté, Danilo Andjusic a décidé de rentrer au pays et de retrouver le maillot du Partizan Belgrade. Rob Gray, MVP des finales d’Eurocoupe la saison passée, s’est engagé en faveur du club turc de Bursa. Toutefois, la « Roca Team » pourrait très rapidement confirmer la prolongation de contrat de Mike James, qui sera un élément important lors de la deuxième campagne consécutive en Euroligue du club de la Principauté.