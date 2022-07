Monaco : Deux ans de contrat pour Elie Okobo

✍️ L’AS Monaco Basket est fière d’annoncer la signature d’Élie Okobo 🔥 Le MVP des dernières finales de @LNBofficiel s’engage avec la #RocaTeam pour 2 saisons ✔️ Bienvenue @ElieOkobo_0 🙌

🎙L’interview du nouveau meneur monégasque👇https://t.co/vmnMWzVhTJ pic.twitter.com/ks9KGdobvu



— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) July 15, 2022

Okobo : « J’ai envie de faire partie d’un tel projet »

Monaco poursuit la construction d’un effectif de haut niveau et ambitieux pour la saison prochaine. Après avoir confirmé ce jeudi la prolongation de contrat de son meneur américain Mike James pour deux ans, la « Roca Team » a mis fin à un secret de polichinelle. Annoncée depuis la victoire de l’ASVEL face au club de la Principauté en finale de Betclic Elite à la fin du mois de juin dernier, la signature d’Elie Okobo en faveur de l’AS Monaco est désormais officielle. Au travers d’un communiqué publié ce vendredi, le club entraîné par Sasa Obradovic a confirmé que le meneur ou arrière international français, élu MVP des finales du championnat de France, s’est engagé pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2024, afin de former « un duo détonant sur le plan offensif capable de mettre à mal n’importe quelle défense d’Europe » avec Mike James.Voyant en Monaco « une équipe très compétitive », Elie Okobo a décidé de quitter l’ASVEL afin de viser le plus haut niveau à l’échelle européenne. « Le Final Four, c’est quelque chose que je veux, a déclaré le natif de Bordeaux dans le communiqué de sa nouvelle formation. Et je sais que cette équipe en a les capacités. » Alors que des clubs tels Fenerbahçe ou encore le Real Madrid étaient sur les rangs pour l’attirer, le meneur français a préféré rejoindre la « Roca Team » car « il y a des gros objectifs sur cet exercice à venir ». « Aller encore plus loin en Euroligue, et gagner le titre en championnat de France. Je pense que je peux être une pièce qui peut aider en ce sens, a ajouté Elie Okobo. En tout cas, j’ai envie de faire partie d’un tel projet avec de grandes ambitions, et l’envie de toujours faire grimper l’équipe au plus haut niveau. C’est ce que je recherche et c’est ce qui me plaît. » Le message est passé.