Limoges : le CSP recrute l'arrière tchèque Tomas Kyzlink

Nouvelle recrue au CSP Limoges ! Ainsi, lundi, le pensionnaire de Betclic Elite a annoncé l'arrivée de l'arrière international tchèque Tomas Kyzlink. À quelques heures de son barrage de Ligue des champions contre Ludwigsburg, Limoges a annoncé cette nouvelle arrivée, alors que Kyzlink est déjà passé par la France puisqu'il avait évolué à Bourg-en-Bresse et avait participé à la montée de la JL en première division en 2017. L'arrière tchèque fait son retour en France et il va donc aider le CSP en vue de la deuxième partie de saison.

Kyzlink débarque à Limoges

"Tomas sort d'une bonne saison avec Bamberg et d'un bon Euro avec la République Tchèque durant lequel il s'était blessé sur le dernier match contre la Grèce ; ce qui explique le fait qu'il n'avait pas joué cette saison avant de reprendre avec l'équipe nationale durant la fenêtre de novembre", a déclaré le directeur sportif Kevin Anstett pour parler de ce recrutement. Limoges espère désormais que Kyzlink va être qualifié aujourd'hui pour le barrage retour de Ligue des Champions Ludwigsburg mercredi prochain. Le match aller a lieu ce soir en Allemagne.

L'arrière tchèque a participé à l'Euro 2022 avec sa sélection et il va maintenant revenir en France et découvrir la Betclic Elite, lui qui était passé par la Pro B avec Bourg-en-Bresse lors de la saison 2016-2017 et qui évoluait en Allemagne à Bamberg la saison passée.