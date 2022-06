Limoges : Lang fidèle au CSP

Nicolas Lang et Limoges, c’est une histoire qui dure. Arrivé au CSP en 2019, le natif de Mulhouse, capitaine de l'équipe, va y rester au moins jusqu’en juin 2025. L’arrière de 32 ans a en effet prolongé son contrat, qui courait jusqu’au 30 juin prochain, pour trois saisons ce vendredi. « La prolongation de Nicolas était une priorité pour moi et le club. Son professionnalisme et son état d’esprit, au-delà de l’excellent joueur qu’il est, sont cruciaux dans la construction d’une équipe. Son jeu se bonifie comme un bon vin au fil du temps et je suis persuadé que Nicolas a encore de belles années devant lui en tant que joueur. Pouvoir conserver un international français sur la durée est aussi la preuve de la solidité du projet que nous sommes en train de construire au club. Je remercie encore Nicolas de sa confiance et lui souhaite de vivre de belles aventures au Limoges CSP durant ces trois prochaines années », s’est réjoui Kevin Anstett, le directeur sportif du club limougeaud.

Près de 16 points de moyenne pour Lang

« C'est toujours un plaisir pour un entraîneur d'avoir l'opportunité de travailler avec un joueur aussi important que Nico. Il a été fondamental pour nous l'année dernière et je veux partir de son attitude pour recréer un fort esprit d'équipe pour la saison prochaine », a réagi de son côté Massimo Cancellieri, le coach du CSP. Passé par Chalon, Paris-Levallois, l’ASVEL et Strasbourg avant de rejoindre Limoges il y a trois ans, l’international français (6 sélections, 31 points) se sent bien en Betclic Elite, où il a tourné à une moyenne de 15,8 points à 50,3% au tir et 2,5 passes décisives en 30,39 minutes de jeu cette saison. mais le CSP a été éliminé en quarts de finale par Dijon. Le 25 juin prochain, Nicolas Lang retrouvera l’équipe de France, lui qui figure dans le groupe des 16 joueurs retenus pour les deux matchs de qualification à la Coupe du Monde 2023, au Monténégro le 1er juillet et contre la Hongrie le 4 à Mouilleron-le-Captif.