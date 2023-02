Nando De Colo et l'Asvel ont empoché le premier trophée de la saison hier du côté du basket français. Les partenaires de l'arrière de 35 ans ont gagné la Leaders Cup hier soir face à Bourg-en-Bresse (83-74) et ils ont donc empoché le premier trophée de la saison, et ce, malgré un exercice très délicat pour eux. Les champions de France en titre ont montré qu'ils avaient du répondant et surtout du mental, alors que De Colo a été élu MVP de la rencontre. Après ce succès au terme d'une Leaders Cup où l'Asvel aura fait forte impression, le Français s'est confié pour L'Equipe et a parlé de la force de caractère de l'équipe lyonnaise.

"Pas grand monde nous voyait aller au bout. C'est une compétition à part. J'essaie de montrer l'exemple chaque jour, d'être au contact de mes coéquipiers et du staff pour que les choses s'améliorent. On s'était bien dit les choses avant le huitième de finale de Coupe de France contre Roanne (89-88) à élimination directe mercredi. Cet avant-goût nous a mis dans le rythme", a d'abord confié un De Colo très présent tout au long de la finale, avant d'enchaîner concernant la présence de Tony Parker. Le président de l'Asvel a tenu à être auprès de ses joueurs et De Colo a souhaité rappeler l'importance de "TP" dans les moments clés.

"Est-ce que ça pèse ? Oui. Je me vois arriver dans le couloir de l'Astroballe où sont affichés les mots de Tony 'gagner des titres c'est ce qui me motive' (en anglais dans le texte). C'est dans ma mentalité. Si à chaque entraînement, je suis là une heure trente en avance, c'est pour aller chercher le plus de titres possibles", lance l'arrière, qui va maintenant se tourner vers la Betclic Elite en espérant faire remonter le club lyonnais le plus haut possible. Pour l'heure, l'Asvel est 7e au classement.