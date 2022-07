Boulogne-Levallois : Wembanyama a signé deux ans

Le grand espoir du basket français Victor Wembanyama, qui a passé la saison dernière à Villeurbanne, s'est engagé pour deux saisons avec Boulogne-Levallois, a annoncé lundi le club de la banlieue parisienne, surnommé les Metropolitans 92. "Je suis très heureux de m'engager avec les Mets", déclare Wembanyama dans le communiqué. "Le club est très ambitieux. J'ai hâte d'aider l'équipe à atteindre ses objectifs". Wembanyama, un intérieur polyvalent de 2,19 m à 18 ans, est très suivi par les franchises du Championnat nord-américain de basket (NBA). Il a pour projet de participer à la Draft 2023, dont il pourrait être le premier choix, du jamais vu pour un joueur français.

> Victor Wembanyama élu meilleur espoir <

Après une année à Lyon-Villeurbanne, sacré fin juin champion de France pour la troisième saison de suite, Wembanyama retrouve l'Ile-de-France, sa région de naissance puisqu'il est né au Chesnay (Yvelines) et a été formé au club du Chesnay-Versailles, avant de rejoindre Nanterre en 2019 et d'y faire ses débuts dans le Championnat de France. "Je suis ravi que Victor Wembanyama ait choisi de rejoindre les Metropolitans 92. Nous sommes fiers de l'accueillir ici à Levallois. Victor est l'un des plus grands espoirs du basket mondial, son arrivée s'inscrit pleinement dans le projet de développement du club", s'est félicité Vincent Collet, l'entraîneur de Boulogne-Levallois qui dirige aussi l'équipe de France depuis 2009.

L'été dernier, Wembanyama avait décroché avec l'équipe de France des moins de 19 ans la médaille d'argent lors de la Coupe du monde 2021: les Bleus s'étaient inclinés en finale de deux points face aux Américains (83-81). En 2019, il avait termié 2e de l'Euro des moins des 16 ans.