Boulogne-Levallois : Wembanyama a impressionné LeBron James

Il y a des éloges qui en disent très long et valent davantage que d'autres. Les compliments de LeBron James à l'attention de Victor Wembanyama en font partie. Présent devant son écran pour assister au match entre Boulogne-Levallois et la G-League Ignite, mardi soir sur le parquet d'Henderson dans le cadre de la tournée des Metropolitans aux Etats-Unis, le "King" est resté bouche bée devant la prestation de la petite pépite française de 18 ans. Il faut dire que Wembanyama a fait très fort avec une feuille de stats finale à vous donner le vertige : 37 points à 7 sur 11 à trois points et 5 contres. Eblouissant, le prodige libéré par l'ASVEL à l'issue d'une première saison sous les couleurs de l'équipe chère à Tony Parker a écœuré ses adversaires et impressionné tous les observateurs. LeBron James fait partie des déjà conquis. La superstar de NBA semble même déjà fan de celui qui devrait le rejoindre très vite dans la Grande ligue étant donné son niveau et l'avenir qui lui est promis.

James : "C'est clairement un talent générationnel"

Pour le joueur vedette des Lakers, le natif de Nanterre n'est pas un joueur comme un autre, c'est un "extra-terrestre", pour reprendre les termes du numéro 23, bluffé notamment par l'efficacité et la facilité sur les tirs longue distance du Francilien alors que celui-ci est immense (2,19m). "Je pense la même chose que tout le monde à son sujet. Ces dernières années, on nous présente tout le monde comme des "licornes", mais lui, c’est plutôt un extraterrestre. Personne, moi le premier, n’a jamais vu quelqu’un d’aussi grand que lui être aussi fluide et gracieux lorsqu’il est sur le terrain. Il a cette capacité à dribbler, à prendre des tirs en step-back, à shooter à 3 points en catch-and-shoot, à contrer… C’est clairement un talent générationnel", a avoué James devant la presse au lendemain de la performance inouïe du quadruple champion de NBA. Le deuxième match entre Boulogne-Levallois et l'équipe composée d'espoirs du basket américain se déroulera jeudi soir. le "King" a déjà pris ses billets.