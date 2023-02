Boulogne-Levallois : Pascal Donnadieu très pessimiste pour l'avenir des Mets 92 après le départ de Wembanyama

L'avenir de Boulogne-Levallois ne s'annonce pas positif aux yeux de Pascal Donnadieu. L'entraîneur de légende de Nanterre et qui est celui ayant lancé Victor Wembanyama dans le grain bain, a pris la parole auprès de Basket Le Mag et il a eu des mots pessimistes concernant l'avenir des Mets 92. Tandis que "Wemby" est en passe de rejoindre la NBA avec la Draft prévue en juin prochain où il pourrait être sélectionné comme numéro 1, Boulogne-Levallois va perdre gros. D'autant que le départ de Wembanyama ne sera pas le seul puisque Vincent Collet, le coach, s'en ira aussi. C'est pourquoi l'avenir des Mets 92 semble dans le dur selon Pascal Donnadieu.

Donnadieu pas serein pour Boulogne-Levallois

"Boulogne-Levallois vit à travers Victor (Wembanyama) et Vincent (Collet). Or, ces deux personnes-là, dans dix mois, ne seront plus là. Je sais pas ce qu’ils feront de leur club. Aujourd’hui, c’est un peu artificiel", a-t-il confié. Bien que les résultats soient au rendez-vous cette saison et que Boulogne-Levallois se batte pour le titre face à Monaco, il semble que la saison prochaine ne sera pas du tout du même acabit aux yeux de Pascal Donnadieu. Il faudra voir dans les prochains mois si le constat de Donnadieu se vérifie ou si les Mets 92 arrivent à trouver un nouvel élan malgré les départs de Wembanyama et de Collet.