Boulogne-Levallois : Pas de rapprochement du club avec Nanterre

Les Metropolitans partis pour rester à Levallois-Perret ?

Le micmac du basketball dans les Hauts-de-Seine se poursuit. Depuis plusieurs semaines, le divorce entre les villes de Boulogne-Billancourt et Levallois-Perret est annoncé. Dans ce contexte, les dirigeants des Metropolitans essayent de trouver des solutions afin de permettre au club de survivre et d’avoir une salle dans laquelle organiser ses rencontres de Betclic Elite. Ces derniers jours, une éventualité s’est fait jour, celle d’une alliance entre les deux clubs du département, les Metropolitans et Nanterre qui prendrait la forme d’une absorption du premier par le deuxième. Toutefois, cette solution a disparu aussi vite qu’elle est apparue. Une volte-face inattendue qui a été justifiée par des complexités juridiques et administratives par la mairie de Boulogne-Billancourt, sollicitée par le quotidien L’Equipe. Après un potentiel déménagement à Issy-les-Moulineaux puis un partenariat avec le Paris Basketball, les Metropolitans ne voient pas leur situation évoluer en vue de la saison prochaine.Un retournement de situation qui a irrité Frédéric Donnadieu, président du club de Nanterre, qui a assuré n’avoir eu « aucun retour » de la part des mairies des villes concernées. « Nous n'étions pas demandeurs car notre club est stable et sain, mais quand ils nous ont sollicités la semaine dernière, l'idée de réunir les forces du département du 92 était belle, nous permettait de grandir, a ajouté le patron du club nanterrien dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe. Mercredi après-midi, nous n'avions plus de nouvelles alors que les choses devaient aller très vite et jeudi, on a appris via un avocat qu'ils restaient à Levallois. » Assurant être « surpris et déçu », Frédéric Donnadieu s’interroge quant aux raisons d’un tel revirement. « Notre volonté de garder les rênes du club les a-t-elle dissuadés ? », a-t-il confié. En l’état actuel des choses, malgré la volonté de Levallois-Perret de se désengager du club, les Metropolitans devraient continuer à évoluer au Palais des Sports Marcel-Cerdan la saison prochaine, en vertu d’accords dont l’expiration est prévue en 2023, tout comme le club de volleyball féminin de Levallois.