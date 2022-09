Boulogne-Levallois : Le club va partir en tournée aux Etats-Unis

Boulogne-Levallois entend faire au maximum la promotion de Victor Wembanyama. Recrue phare des Metropolitans cet été en provenance de l’ASVEL, le pivot ou ailier-fort de 18 ans est d’ores-et-déjà annoncé comme le futur numéro 1 de la Draft NBA en 2023. Alors qu’il a été le centre d’intérêt des médias américains lors du passage du California Basket Club, emmené par un des fils de LeBron James à Paris, ces derniers pourront le voir de très près au mois d’octobre prochain. En effet, le club francilien va prendre part en octobre prochain à une tournée aux Etats-Unis qui sera l’occasion de disputer deux matchs face à l’Ignite, formation engagée en G-League et composée d’éléments prometteurs issus des lycées américains afin de les former aux nécessités du plus haut niveau. La formation dont Vincent Collet sera toujours l’entraîneur cette saison va ainsi prendre la direction du Nevada après avoir obtenu un aménagement de son calendrier.

La LNB a accepté cette tournée

En effet, afin de faciliter l’organisation de cette tournée dont les deux matchs auront lieu à Henderson, dans la banlieue de Las Vegas les 4 et 6 octobre, la Ligue Nationale de basketball (LNB) a accepté le report du match devant opposer Boulogne-Levallois à Roanne le week-end des 8 et 9 octobre dans le cadre de la 4eme journée de Betclic Elite. A cela s’ajoute la programmation avancée au 30 septembre de la réception du Portel pour la 3eme journée. Cette tournée et ces deux matchs seront essentiellement l’occasion de voir deux des joueurs les plus courtisés pour la prochaine Draft s’affronter. En effet, l’Ignite alignera à cette occasion le meneur Scoot Henderson, dont le nom revient de plus en plus pour le choix numéro 2 derrière Victor Wembanyama. Un duel attendu qui a attiré l’attention de la chaîne américaine ESPN, qui s’est assurée de retransmettre les deux rencontres sur ses antennes aux Etats-Unis.