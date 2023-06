Boulogne-Levallois : le club pense à Roland-Garros pour jouer la finale de Betclic Elite

Boulogne-Levallois est désormais tout proche d'être sacré champion de France. Les Mets 92 vont affronter Monaco en finale de Betclic Elite. Et cette finale va être suivie de très près, surtout que ce sera l'occasion de voir Victor Wembanyama pour la dernière fois en France. La future star de la NBA veut apporter le titre à son équipe et il sera attendu au tournant. Pour cette finale, les dirigeants des Mets auraient d'ailleurs une folle idée en vue d'offrir une sortie grandiose à Wemby. Ainsi, d'après des informations du Parisien, les Mets 92 aimeraient évoluer du côté de Roland-Garros.

Roland-Garros comme terrain pour la finale ?

Il se trouve que le palais des Sports Marcel-Cerdan, la salle habituelle des Mets, a une capacité de 2800 places et Vincent Collet avait indiqué que le club cherchait à jouer ailleurs pour cette finale. Sauf que Bercy, où les Mets ont déjà évolué durant ces playoffs, n'est pas disponible à cause du spectacle d'Ines Reg et que la U Arena mettrait trop de temps en terme de travaux et d'aménagement. Les deux premiers matchs auront lieu à Monaco et Boulogne-Levallois accueillera ensuite le match 3 le jeudi 15 juin et peut-être le match 5 le samedi 17 juin. Le même jour, Ines Reg sera à Bercy. De ce fait, Roland-Garros semble être une solution pour les dirigeants, surtout que le Grand Chelem en tennis termine le 11.

"C’est la dernière piste. La direction de la Fédération française de tennis doit avant tout vérifier si ce sera possible de désinstaller les équipements liés au tournoi. On doit en savoir plus demain (mardi) mais l’idée est lancée", a confié Alain Bouvard, président des Mets au Parisien. Mais il a aussi expliqué qu'à l'heure actuelle, la solution la plus sérieuse est bien le palais des Sports Marcel-Cerdan, malgré sa petite capacité.