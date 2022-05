Betclic (J33) : L'ASVEL enchaîne une dixième victoire, Limoges gâche la der de Sy, Le Portel valide son maintien

Limoges gâche les adieux d'Amara Sy, Le Portel peut enfin souffler

BASKET - BETCLIC ELITE / 33EME JOURNEE

Mardi 10 mai 2022

Alors qu'il ne reste plus qu'une journée à disputer en saison régulière de Betclic Elite, le champion de France s'inscrit plus que jamais à l'aube des play-offs comme le principal candidat à sa propre succession. Les joueurs de T.J Parker en ont fait une nouvelle fois la démonstration ce mardi lors de la 33eme et avant-dernière journée enLe leader et Charles Kahudi, auteur de 18 points, conservent ainsi une victoire d'avance sur leur dauphin Monaco, qui l'a également emporté (84-66) mardi soir chez lui, contre Nanterre, mais possède un match en moins par rapport à l'ASVEL. Derrière,derrière nos deux représentants en Euroligue. Tandis que la Roca Team a enchaîné un quatrième succès, les Metropolitans ont en effet renoué avec le succès, en déplacement sur le parquet de Pau-Lacq-Orthez (86-71), une semaine après s'être incliné à Cholet. Les autres membres du Top 6 tel qu'il se présente à l'heure actuelle l'ont également emporté mardi soir.Strasbourg (5eme), assuré officiellement de disputer les play-offs, et Dijon (6eme) ont dominé respectivement Le Mans (89-81) et Gravelines-Dunkerque (99-85) à domicile tandis que(6 points, 1 rebond, 1 passe) lors d'une Halle Carpentier remaquillée en "Amara Arena" le temps de l' "Amara Night" en faisant subir au Paris Basket sa troisième défaite de suite (85-70), la deuxième consécutive après celle face à Orléans lors du dernier match des Parisiens dans leur antre. Le maintien n'est donc toujours pas assuré pour Sy et les siens. Il l'est en revanche désormais officiellement pour l'une des équipes en forme du moment Le Portel.Grâce à 22 points de Devin Davis et, surtout, d'un shoot au buzzer de l'Américain, les Nordistes ont poursuivi sur leur tempo du moment en décrochant, à Bourg-en-Bresse (86-83), leur quatrième victoire d'affilée. Une semaine après avoir réussi un exploit au Mans, Le Portel peut enfin respirer. Malgré son succès contre Roanne (100-84) , Fos-sur-Mer ne peut pas en dire autant. Les Provençaux tremblent. Orléans aussi, surtout après la défaite des hommes du Loiret devant leur public après deux prolongations (111-110) face au déjà relégué Châlons-Reims sur un somptueux buzzer beater de Mickael StocktonBourg-en-Bresse -: 83-86- Roanne : 98-84- Cholet : 87-72- Nanterre : 84-66Orléans -: 110-111 (ap)Pau-Lacq-Orthez -: 71-86- Le Mans : 89-81- Gravelines-Dunkerque : 99-85Paris -: 70-85