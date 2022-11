Betclic Elite - Strasbourg : Lacombe quitte l'ASVEL et fait son retour à la SIG

🚨𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗥𝗘𝗖𝗥𝗨𝗧𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 🚨



✍️La SIG Strasbourg officialise la signature d’un joueur bien connu au club : Paul Lacombe.



Il portera de nouveau nos couleurs jusqu’en 2⃣0⃣2⃣4⃣.



Bon retour @PaulPopox 😉



📰 https://t.co/dmJ3pkgMji pic.twitter.com/MXmRoW1KaT — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) October 31, 2022

Lacombe était en manque de temps de jeu à l'ASVEL

Le gros coup de la SIG, qui souhaitait renforcer son secteur extérieur. Ce lundi, via son compte Twitter officiel, le club de basket, actuellement dans la zone de relégation, avec une 17eme et avant-dernière place du classement du championnat de France de basket, avec seulement une victoire en sept rencontres de Betclic Elite déjà disputées, a officialisé un grand retour, dans une période bien compliquée sportivement.et qui a déjà porté les couleurs de la formation de Strasbourg entre les années 2013 et 2017, soit à l'occasion d'un total de quatre saisons. Durant une période où il fut d'ailleurs même l'un des piliers, avec un total de 263 matchs disputés et quatre finales (perdues) du championnat de France, en 2014, 2015, 2016 mais également 2017.Malgré tout, Paul Lacombe était parvenu à glaner une Leaders Cup mais également une Coupe de France en 2015. Pour ensuite disputer la finale de l'Eurocoupe lors de l'année suivante. Le natif de Vénissieux quitte donc le club de l'ASVEL, son club formateur qu'il avait de nouveau rejoint il y a deux ans. Mais avec qui le manque de temps de jeu se faisait clairement ressentir, depuis le début de cette nouvelle saison. Lui qui n'a effectué qu'un total de trois entrées en Euroligue, sur les cinq rencontres disputées par son désormais ancien club.L'arrière arrive dans un secteur où les recrues américaines Jamarr Sanders et Stan Okoye n'ont pas convaincues, pour le moment. Sanders serait d'ailleurs même déjà en partance pour le championnat d'Italie, d'après les informations du quotidien Les dernières nouvelles d'Alsace. Cela faisait désormais quelques jours qu'ASVEL et SIG avaient trouvé un accord concernant le principal intéressé.