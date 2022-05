Betclic Elite (Quarts de finale aller) : Monaco et Boulogne-Levallois battus à domicile

Il ne faisait pas bon recevoir lors des quarts de finale aller de la Betclic Elite. En effet, après les défaites de l’ASVEL et de Limoges devant leurs publics respectifs ce mardi, la tendance s’est confirmée à l’occasion des deux dernières rencontres. C’est tout d’abord Boulogne-Levallois qui a déchanté au moment de recevoir Pau-Lacq-Orthez. Alors que les Metropolitans, emmenés par Miralem Halilovic (19 ponts, 10 rebonds) et Keith Hornsby (18 ponts, 5 passes) ont fait d’entrée la course en tête, les Béarnais ont attendu la toute fin du deuxième quart-temps pour prendre l’ascendant. Les coéquipiers de Justin Bibbins (24 points, 6 rebonds, 5 passes) ont toutefois dû attendre la fin du troisième pour se détacher au tableau d’affichage, abordant les dix dernières minutes du match avec douze points d’avance. Un dernier quart-temps qui a vu les Mets sombrer devant leur public, avec un 9-0 qui a permis à l’Elan Béarnais de dépasser les 20 points d’avance. Pau-Lacq-Orthez s’impose au final de 17 unités (77-94) et reprend l’avantage du terrain dans la série.

Monaco tombe de haut

Après l’ASVEL, Limoges et Boulogne-Levallois, c’est Monaco qui a connu une entame de play-offs douloureuse sur son parquet. En déplacement dans la Principauté, Strasbourg a créé une belle surprise en s’imposant face au deuxième de la saison régulière. Les joueurs de Lassi Tuovi ont lancé la rencontre par un 8-0 qui leur a permis de tenir tout au long du premier quart-temps. La « Roca Team », grâce à un 9-3 a pu revenir à hauteur au terme du premier quart-temps. Alpha Diallo (22 points, 6 rebonds, 5 passes) et les Monégasques ont alors pris l’avantage mais sans que cela ne dure. Un 12-0 a relancé la SIG, qui a atteint la pause avec cinq points d’avance. Sans Mike James, Monaco n’a pas su répondre au collectif strasbourgeois emmené par John Roberson (20 points), qui a mené de bout en bout le troisième quart-temps avant de s’envoler dans le dernier. La SIG s’impose de treize longueurs (87-100) et met Monaco sous une pression écrasante en vue du match retour.



BASKET - BETCLIC ELITE / QUARTS DE FINALE ALLER

Mardi 24 mai 2022

ASVEL (1) - Cholet (8) : 70-74

Limoges (4) - Dijon (5) : 70-94



Mercredi 25 mai 2022

Monaco (2) - Strasbourg (7) : 87-100

Boulogne-Levallois (3) - Pau-Lacq-Orthez (6) : 77-94



QUARTS DE FINALE RETOUR

Samedi 27 mai 2022

20h30 : Cholet (8) - ASVEL (1)

20h30 : Dijon (5) - Limoges (4)



Dimanche 28 mai 2022

15h15 : Strasbourg (7) - Monaco (2)

15h15 : Pau-Lacq-Orthez (6) - Boulogne-Levallois (3)