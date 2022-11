Betclic Elite : Paris affrontera l'ASVEL et Limoges à Bercy

MATCHES DÉLOCALISÉS 🔥🏟️

Après avoir rassemblé 10 000 personnes dans une antre mythique du tennis mondial, on retrouve Bercy pour deux « Super Sundays » 💥💥💥



22 janvier 🆚 @LDLCASVEL

9 avril 🆚 @limogescsp



Plus d’infos ⬇️ pic.twitter.com/p5RHMeEylB



L’Accor Arena, un avant-goût de ce qui se prépare

L’Accor Arena va de nouveau vibrer pour le basketball. Alors que la salle parisienne accueillera le 19 janvier prochain la rencontre de saison régulière de NBA entre les Detroit Pistons et les Chicago Bulls, ce sont deux rencontres de Betclic Elite qui s’y disputeront en 2023. En effet, par l’intermédiaire d’un communiqué, le Paris Basketball a officialisé la mise en place des « Super Sundays » qui verront deux matchs à domicile du club de la Capitale être délocalisés à Bercy et qui suivent l’expérience réussie mise en place le 16 octobre dernier dans l’enceinte du Court Philippe-Chatrier de Roland-Garros, malgré la défaite concédée par les joueurs de Will Weaver face à Monaco. La première des deux rencontres aura lieu trois jours après le « NBA Paris Game » et verra le Paris Basketball accueillir l’ASVEL le 22 janvier prochain, avec un coup d’envoi à 17h00. « Nous sommes très heureux de participer à cet événement exceptionnel en ayant travaillé main dans la main avec le Paris Basketball, a déclaré Gaëtan Muller, président délégué du club rhodanien. C’est avec ce genre de rendez-vous d’envergure que le basket français poursuivra sa progression et fera parler de lui de manière très positive. »Le deuxième match qui aura lieu dans le cadre de l’Accor Arena est d’ores-et-déjà programmé pour le 9 avril prochain à 17h00 et verra le club de la Capitale recevoir Limoges. « L’affiche Paris Basketball - Limoges CSP dans le prestigieux Accor Arena, entre Limoges - seul club français champion d’Europe - et Paris, club en grande dynamique européenne, c’est une mise en lumière et une exceptionnelle exposition pour le basket français et pour la LNB », a assuré dans ce communiqué Yves Martinez, président du club limougeaud. Alors que leur club évolue à l’heure actuelle à la Halle Carpentier mais va déménager dans la future « adidas Arena » construite Porte de la Chapelle en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024, les dirigeants du Paris Basketball voient dans ces délocalisations à Bercy un avant-goût de ce qui sera proposée dans la nouvelle salle. « A mi-chemin entre l’arrivée à l’adidas Arena et le départ de la Halle Carpentier, ces matchs évènements sont le témoignage de ce que nous proposerons en terme de fan expérience dès la saison prochaine, dans notre nouvelle salle », a ainsi affirmé le patron du club David Kahn. Avant cela, le Paris Basketball va devoir relever la tête en championnat.