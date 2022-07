Betclic Elite : Noua revient à l'ASVEL

❗️ Recrutement 2022-2023

Deuxième renfort pour l'ASVEL

L'ASVEL poursuit son recrutement pour la saison 2022-23. Ce jeudi, via son compte Twitter officiel, le club de basket, qui vient tout juste de remporter son troisième titre de champion de France consécutif, a officialisé le retour de l'intérieur international français Amine Noua, aujourd'hui âgé de 25 ans et qui mesure 2,03 mètres., a ainsi été formé, avant d'y disputer pas moins de neuf saisons, pour un total de trois titres de champion de France à la clé et 301 matchs dont 53 rien qu'en Euroligue. A la suite de cette première aventure, l'intérieur avait ensuite pris la direction de l'Espagne. La saison dernière, Noua l'avait terminée du côté de Strasbourg, où il tournait en moyenne à 14 points et 4,5 rebonds. En début de saison, le joueur évoluait en première division espagnole, du côté d'Andorre, où il tournait en moyenne à 6,7 points et 2,3 rebonds.Dans ce communiqué officialisant son grand retour, Noua est forcément apparu heureux : « C’est un grand bonheur de revenir à la maison ! Je remercie Tony et Gaëtan de me donner à nouveau l’occasion de briller avec le club de mon cœur. J’ai hâte de retrouver l’Astroballe, nos supporters, l’EuroLeague… Et de gagner encore des titres avec LDLC ASVEL ! » Dans ce même communiqué, Tony Parker, le président du club, a également réagi : « Amine revient au club avec énormément d’ambitions et d’envie.C’est avec bonheur que nous le voyons revenir dans son club de cœur. » Tout comme Gaëtan Müller, président délégué du club : « Je suis très heureux de voir revenir Amine, qui symbolise parfaitement l’identité du club et son esprit de famille. Sa parfaite connaissance de LDLC ASVEL va nous être précieuse, tout comme son expérience et ses qualités de scoring sur le terrain. » Il s'agit du deuxième renfort enregistré par l'ASVEL, après celui de l'arrière international français Nando de Colo (Fenerbahçe). Dans l'autre sens, Elie Okobo, Chris Jones et Victor Wembanyama sont partis.