Betclic Elite - Monaco : L'Américain Loyd débarque

Moerman futur Monégasque ?

Le recrutement se poursuit du côté du club du Rocher. Ce samedi, via son compte Twitter officiel, Monaco, pensionnaire de Betclic Elite, a officialisé l'arrivée d'un nouvel élément, à savoir le meneur américain Jordan Loyd, aujourd'hui âgé de 28 ans et qui débarque en provenance de la formation du Zenith Saint-Pétersbourg. Le joueur a signé un contrat d'une durée de deux saisons. Champion de Russie en 2022, le meneur, qui mesure 1,93 mètres, s'est également montré, cette saison, en Euroligue., avant que les clubs russes ne soient ensuite suspendus, dès le mois de février dernier, suite à l'invasion menée par la Russie en Ukraine. Avant cette suspension, dans cette prestigieuse compétition, Loyd tournait en moyenne à 13,2 points, 4 rebonds ainsi que 3,9 passes décisives. Avant son passage en Russie, l'Américain avait évolué deux saisons en Espagne, et plus précisément à Valence, avant d'en faire de même en Serbie, au sein du club de l'Etoile Rouge de Belgrade.Un passage en Europe qui faisait suite à sa saison effectuée du côté de la NBA, avec la tunique des Raptors de Toronto. Monaco continue donc son recrutement, avec cette deuxième recrue officielle, après l'arrivée d'Elie Okobo officialisée pas plus tard que ce vendredi., dont le bail s'étend désormais sur deux saisons supplémentaires. Deux nouvelles recrues devraient assez rapidement suivre, comme par exemple le Français Adrien Moerman, actuel pensionnaire du club turc de l'Efes Istanbul. De plus, les Monégasques font également face à quelques départs au sein de leur effectif. En effet, ceux de l'Américain Will Thomas ainsi que de l'Australien Brock Motum ont d'ores et déjà été annoncés.