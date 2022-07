Betclic Elite - Monaco : Blossomgame débarque

✍️ 𝐉𝐚𝐫𝐨𝐧 𝐁𝐥𝐨𝐬𝐬𝐨𝐦𝐠𝐚𝐦𝐞 s’engage pour une saison, plus une en option, avec l’AS Monaco Basket 🇲🇨 Ce poste 3/4 polyvalent vient renforcer la #RocaTeam avec ses qualités athlétiques et son tir 👀



🎙 Son interview 👇https://t.co/5F7CWS7EU3 pic.twitter.com/o17wGrCpbI

— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) July 19, 2022

Quatre recrues pour Monaco

Monaco continue de faire la Une de la rubrique des transferts. Ce mardi, via son compte Twitter officiel, le club de basket, pensionnaire de Betclic Elite, a officialisé l'arrivée de l'ailier ou ailier-fort américain Jaron Blossomgame, aujourd'hui âgé de 28 ans et qui débarque d'Ulm en Allemagne. C'est en 2017 que le principal intéressé avait alors été drafté, en 59eme position, par la franchise des Spurs de San Antonio.Une ligue mineure qu'il a même fréquentée pendant trois ans. Ce n'est qu'ensuite que ce dernier avait alors vécu une expérience en NBA, sous les couleurs de la franchise des Cavaliers de Cleveland, à l'occasion de la saison 2018-19. Après cette expérience dans la prestigieuse ligue de basket, le joueur de 1,98 mètres avait ensuite pris la direction de l'Europe, à l'occasion de la saison 2020-21.Il s'agit déjà du quatrième renfort enregistré par la Roca Team, cet été, après Elie Okobo, Jordan Loyd ainsi que John Brown III. Blossomgame s'engage pour une saison plus une autre en option. L'Américain a notamment pu se montrer en Eurocoupe, où il tournait alors à une moyenne de 16,2 points et 7,6 rebonds, à 41,9% de réussite à trois-points. Via le communiqué officialisant son arrivée à Monaco, Jaron Blossomgame a notamment parlé de la façon dont les contacts ont été noués : "J’étais donc au courant de leur intérêt tout au long de l’exercice précédent. Moi je suivais de près leur parcours en Euroligue, avec cette belle performance de n’échouer qu’à un match du Final Four."