Betclic Elite (matchs en retard) : Monaco s'impose de peu, Pau-Lacq-Orthez en play-offs

BASKET - BETCLIC ELITE / 32EME JOURNEE

Mardi 3 mai 2022

Mercredi 4 mai 2022

Samedi 14 mai 2022

Pau-Lacq-Orthez assuré d’être dans le Top 8

BASKET - BETCLIC ELITE / 28EME JOURNEE

Mardi 12 avril 2022

Le calendrier de la Betclic Elite est enfin à jour ! En déplacement sur le parquet de Limoges dans le cadre de la 32eme journée, Monaco a prolongé difficilement sa série de victoires en championnat. Si le CSP a pris le meilleur départ, la « Roca Team » a terminé le premier quart-temps sur un 16-4 qui lui a permis de s’envoler au tableau d’affichage. Un avantage que les coéquipiers de Mike James (21 points, 6 rebonds, 11 passes) ont su conserver au-dessus de la barre des dix points pendant l’intégralité du deuxième quart-temps. Mais, au retour sur le parquet de Beaublanc, le CSP a haussé le ton. Les coéquipiers de Demonte Harper (22 points) ont très vite effacé leur retard pour aborder les dix dernières minutes avec onze longueurs d’avance. Un dernier quart-temps qui a vu les Limougeauds faire la course en tête jusque dans les derniers instants. Un 9-0 a permis à Monaco de revenir à hauteur en toute fin de match. A la faute sur Léo Westermann (16 points, 6 rebonds), Hugo Invernizzi (5 points, 6 passes) a offert la victoire à Monaco (88-89). Le club de la Principauté revient à hauteur de l’ASVEL avant la dernière journée quand Limoges pointe au quatrième rang.Bourg-en-Bresse -: 85-96- Paris : 109-77- Boulogne-Levallois : 93-87Le Mans -: 82-83Orléans -: 69-76- Strasbourg : 90-87Nanterre -: 79-88Gravelines-Dunkerque -: 86-96Limoges -: 88-89Strasbourg n’a pas pu prendre sa revanche. A peine trois semaines après la finale de la Coupe de France remportée par l’Elan Béarnais, la SIG s’est une nouvelle fois inclinée contre Pau-Lacq-Orthez dans le cadre de la 28eme journée. Après dix premières minutes équilibrées, les Béarnais ont haussé le ton sous l’impulsion de Vitalis Chikoko (22 points, 14 rebonds) pour prendre jusqu’à onze points d’avance avant la mi-temps, atteinte avec une marge de huit longueurs. Un 7–2 d’entrée de troisième quart-temps a permis aux Palois de dépasser à nouveau la barre des dix points d’avance et de rester au-dessus jusqu’à l’entame des dix dernières minutes. Les Strasbourgeois, malgré John Roberson (20 points) et Amine Noua (15 points, 6 rebonds), n’ont jamais eu les armes pour pouvoir changer la donne. A l’issue des 40 minutes, Pau-Lacq-Orthez s’impose de douze unités (88-76) et devient le septième club assuré de prendre part à la phase finale de la Betclic Elite. Les Strasbourgeois, actuels sixièmes du classement, voient leurs adversaires du jour se rapprocher à une victoire avant le dernier chapitre de la saison régulière.Châlons-Reims -: 73-104- Orléans : 80-71Gravelines-Dunkerque -: 55-92- Le Mans : 82-75Paris -: 75-93Roanne -: 82-91- Monaco : 96-87- Le Portel : 99-94- Strasbourg : 88-76