Betclic Elite (matchs en retard) : L'ASVEL et Strasbourg ont souffert

La Betclic Elite profite de ce week-end pour mettre son calendrier à jour, suite aux nombreux reports dus au covid. Ce vendredi, deux matchs en retard étaient au programme, et les équipes favorites l'ont emporté, mais dans la douleur. A commencer par l'ASVEL (2eme), qui a eu besoin de la prolongation pour battre Nanterre (5eme) 95-91 dans un match en retard de la 12eme journée, au terme d'une rencontre serrée. A la fin du premier quart, ce sont les Nanterriens qui menaient de trois points (17-20). Sur leur lancée, ils ont compté jusqu'à neuf points d'avance au cœur du deuxième quart (23-32), mais l'ASVEL a réussi à revenir à -3 à la pause (37-40). Une mi-temps qui a fait du bien aux Villeurbannais puisqu'ils ont pris les commandes du match dans le troisième quart (48-44), mais Nanterre est repassé devant à la fin du quart (56-58). L'ASVEL pensait sans doute avoir fait le plus dur en menant 67-62 dans le dernier quart, mais les hommes de Pascal Donnadieu sont encore revenus sur la fin (77-77). La prolongation a été tout aussi serrée que le temps réglementaire, mais l'ASVEL a fini par l'emporter de quatre points, grâce notamment à un Chris Jones auteur de 24 points et 11 passes. En face, Adam Mokoka et Jeremy Senglin ont tous les deux marqué 18 points, mais les Franciliens n'ont pas créé l'exploit. L'ASVEL revient à une victoire du leader, Boulogne-Levallois.

Strasbourg s'est arraché

Dans l'autre match de la soirée (match en retard de la 10eme journée), Strasbourg (6eme) a enfoncé un peu plus Le Portel, avant-dernier, en allant l'emporter 84-88 dans le Pas-de-Calais. L'ESSM a pourtant bien débuté le match en menant 18-12 à la fin du premier quart, mais la SIG est revenue, est passée devant, et n'était finalement menée que 41-40 à la mi-temps. Le Portel a ensuite mené 56-48 dans le troisième quart mais n'a pas su tenir son avance (61-60, 30eme) et Strasbourg a finalement remporté ce match en réussissant un gros dernier quart-temps (23-28). Matt Mitchell a été le grand artisan de cette victoire alsacienne, avec 21 points (21 également pour Devin Davis côté Le Portel). Samedi, un seul match sera au programme : Gravelines-Dunkerque - Monaco (9eme journée).