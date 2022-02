Depuis le début de l'année, Monaco alterne victoire et défaite en Betclic Elite, et ce match en retard de la 9eme journée sur le parquet de Gravelines-Dunkerque n'a pas échappé à la règle. Battue par l'ASVEL lors de son dernier match, la Roca Team s'est imposée 66-82 dans le Nord ce samedi. Mais ce succès a mis du temps à se dessiner. A la fin du premier quart, les deux équipes étaient en effet à égalité (16-16), puis c'est le BCM qui a dominé le deuxième quart, pour mener 33-27 au moment de rentrer aux vestiaires. Mais c'est dans le troisième quart que l'ASM a décidé de se réveiller, et elle a d'abord égalisé à 33-33, puis les deux équipes étaient encore à égalité à 46-46, avant que les Monégasques ne finissent le quart par un 8-2. Les Monégasques avaient fait le plus dur, et ils ont ensuite déroulé leur basket face à des Nordistes qui n'avaient plus les moyens de répondre et peinaient à 3 points (4 sur 20 au total, 12 sur 18 pour l'ASM). Monaco, ultra-dominateur au rebond (47 contre 27) a compté jusqu'à 17 points d'avance, et décroche sa treizième victoire de la saison en championnat.

Diallo porte Monaco

C'est Alpha Diallo qui termine meilleur marqueur de l'ASM, avec 18 points (mais aussi 5 rebonds), alors que Will Thomas a ajouté 14 points et 9 rebonds et Danilo Andjusic 12 points. Du côté de Gravelines, deux joueurs terminent avec 14 points : Romuald Morency et Kenny Kadji. Suite à cette victoire, Monaco est troisième du classement, à deux victoires de Boulogne-Levallois et une victoire de l'ASVEL, avant de recevoir Bourg (9eme) dans deux semaines, après la fenêtre internationale. De son côté, le BCM, qui encaisse sa quatrième défaite de suite, occupe la douzième place (9 victoires - 11 défaites), et se retrouve à deux victoires du Top 8 mais aussi à deux défaites de la zone rouge. Prochain match : contre Nanterre.