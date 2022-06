Betclic Elite : Les réactions après la large victoire de l'ASVEL sur Monaco dans le Match 2

Mirko Ocokoljic (entraîneur-adjoint Monaco) :

TJ Parker (entraîneur de l’ASVEL) :

Ibrahima Fall Faye (Monaco, 10 points, 5 rebonds en 21 minutes) :

Elie Okobo (ASVEL, 10 points, 6 rebonds, 4 passes en 20 minutes) :

« On savait que l’ASVEL allait réagir. J’ai travaillé là, je sais comment ils pensent, il fallait s’y attendre. Malheureusement, nous n’avons pas répondu de la meilleure manière. C’est la raison pour laquelle nous avons perdu de cette façon. »« Je suis très fier de l’équipe. Ils savent ce qu’il faut pour gagner un match à ce niveau-là. Il fallait juste leur dire, leur montrer les images. C’est la meilleure réponse qu’on puisse avoir. »« Déjà, je les félicite. Ils ont fait ce qu’ils devaient faire. A nous de faire ce qu’on doit faire. Il reste deux matchs chez nous, à nous de faire comme eux. Là, ils étaient plus prêts que nous, ils voulaient le match plus que nous. »« On voulait revenir en étant agressif et en montrant un autre visage que le Match 1. Ce n’était pas acceptable de commencer comme ça le Match 1 à domicile. On a fait ce qu’on aurait déjà dû faire au Match 1. On a mis beaucoup d’agressivité défensive, on a fait des stops, et dès là, on peut courir et avoir des paniers faciles. On a montré qu’on était une équipe. Au premier match, on ne l’a pas très bien fait. Faire un match comme ça, ça nous remet en confiance et on garde notre sérieux pour les matchs à venir. »Propos recueillis en conférence de presse