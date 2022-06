Betclic Elite : Le Paris Basket jouera un match de saison régulière à... Roland-Garros !

Yoka y avait remporté son onzième combat

qui avait donné lieu le 6 juin dernier au 14eme sacre de Rafael Nadal dans son jardin. Même si le club parisien n'a pas confirmé l'information pour le moment, nos confrères assurent qu'après avoir eu le privilège de se produire sur le parquet de l'AccorArena, le 20 mars dernier contre Monaco (victoire 76-69 des Monégasques face aux hommes de la capitale), l'équipe chère à l'Américain David Kahn, président du Paris Basket, quittera la Halle Carpentier pour investir cette fois le temps d'une soirée le temple du tennis français, qui passera exceptionnellement du même coup en configuration basket. Le mythique stade de la Porte d'Auteuil n'en est pas à sa première néanmoins. Le 21 juin dernier, le terrain de jeu préféré de Nadal avait ainsi accueilli le concert de la Fête de la Musique, auquel près de 4 000 spectateurs avaient assisté.Pour la venue du Paris Basket, la capacité devrait être poussée à 8 000 spectateurs au moins, 12 000 dans le meilleur des cas, toujours à en croire les informations du quotidien. Le 11 septembre dernier, ce sont les fans de Boxe et en particulier Tony Yoka qui avaient pris leurs quartiers pour l'occasion sur les lieux des Internationaux de France de tennis. Alors encore invaincu (il ne l'est plus depuis sa défaite du mois dernier contre le Congolais Bakole), "L'Artiste", devant 8 000 supporters, avait signé sur le central de Roland-Garros aux dépens du Croate Petar Milas (sur KO technique à la fin du 7eme round) sa onzième victoire chez les professionnels. Il faut espérer pour lui que le court Philippe-Chatrier portera également chance au Paris Basket et futur club résident (en septembre 2023) de la nouvelle Arena, qui verra le jour Porte de la Chapelle dans le cadre des JO de Paris 2024.