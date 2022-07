Betclic Elite : Le Paris Basket fête ses quatre ans !

Kahn : "Paris sera un must du basket européen"



Joyeux anniversaire au Paris Basketball !Pour marquer le coup alors que le PB souffle ses quatre bougies, une journée presse a notamment été organisée mardi. David Kahn, l'emblématique président du club parisien ayant terminé le dernier exercice de Betclic Elite en quinzième position, prendra la parole, avant de partager le gâteau des quatre ans.Après avoir déjà eu le plaisir et l'honneur de fouler le parquet de l'AccorArena à deux reprises, le PB et son joueur vedette Axel Toupane, arrivé l'année dernière de Milwaukee, où il avait été sacré champion de NBA, franchira un cap supplémentaire en se produisant cette fois dans l'enceinte mythique et terre habituelle de tennis, qui passera le temps d'un soir en configuration basket. "Je suis un grand partisan de la logique de faire les choses hors des sentiers battus, surtout quand on est en train de construire une marque. L’opportunité qui nous a été donnée de travailler avec Roland Garros, une marque emblématique, s’est présentée lorsque le tournoi a mis un toit sur le Chatrier et a commencé à regarder le marché, dans le but d’en faire une installation qui sera utilisée toute l’année", appréciait Kahn récemment dans le cadre d'un entretien accordé au média grec SDNA. Cette nouvelle ère pour le club sera également marquée par l'entrée dans l'Arena de la Porte de la Chapelle, autre chapitre incontournable pour le dirigeant américain même si le Paris Basket, qui évolue actuellement à la Halle Carpentier, pourrait alterner les réceptions à domicile entre l'Arena et l'AccorArena."La ville de Paris construit un nouveau stade de 9 000 places pour les Jeux Olympiques à la porte de la Chapelle, située dans la partie nord de la ville. Nous serons les locataires exclusifs de ce domaine pendant dix ans. Aussi, la société qui gère le nouveau stade est la même que celle qui gère l’Accor Arena, d’une capacité de 17 000 spectateurs. Cela peut nous aider dans les années à venir si on nous demande de changer de lieu pour un match, que ce soit pour des raisons de revenus ou de comptabilité.", et ce dans cette ville de Paris qui ne demande qu'à briller et est faite pour briller, à en croire David Kahn lui-même, toujours dans les colonnes du site SDNA. "Paris est l’épicentre du basket européen. Demandez à Adidas, Nike, Jordan, demandez à la NBA. Le nombre de joueurs, la culture basket brillante, la mode, la musique, tout est là. Ce n’est pas un hasard si la NBA organise désormais ses matchs de saison régulière à Paris et non plus à Londres. Nous travaillons sans relâche dans le but de faire de Paris une autre raison pour laquelle Paris sera un must du basket européen." Un futur "must du basket européen" qui va d'abord prendre le temps de savourer ses quatre années d'existence.