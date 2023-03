Betclic Elite : Kim Tillie atteint d'une tumeur testiculaire

Le club de Cholet aurait préféré démarrer sa semaine d'une manière plus joyeuse. Le pensionnaire de Betclic Elite a annoncé ce lundi matin que son intérieur Kim Tillie souffrait d'une tumeur testiculaire. L'international français aux 42 sélections a prévenu son club, où il est arrivé en 2022, et il va maintenant devoir subir une intervention chirurgicale. Le joueur du club des Mauges sera présent avec son équipe jusqu'au 5 avril, lui qui pourra donc participer aux matchs face aux Estoniens de Kalev-Cramo, mercredi, en demi-finales aller de la Coupe d'Europe FIBA, puis contre Nanterre, samedi.

Indisponibilité inconnue

Le joueur de 34 ans s'était engagé en juillet 2022 avec Cholet et en 25 matches de Championnat cette saison, il tourne à 4,8 points, 3,4 rebonds et 1,3 passe décisive de moyenne. "Kim Tillie nous a informé qu’une tumeur testiculaire lui a été découverte et qu’une intervention chirurgicale est nécessaire. Kim sera présent avec le groupe jusqu’au 5/04. La durée de son indisponibilité est pour l’instant inconnue. La CBFAMILY soutient Kim dans cette épreuve", a écrit Cholet sur ses réseaux afin de faire part de la mauvaise nouvelle du jour.