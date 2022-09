Betclic Elite : Jordan Floyd sort le match de sa vie contre Paris !

La performance du soir est signée Jordan Floyd, héros de la JLB dans un come-back incroyable réussi à la maison face au Paris Basketball. Les Parisiens menaient en effet de 14 longueurs à la pause (41-55) et pointaient encore à +10 à 5 minutes de la fin (78-88), jusqu'à la montée en température de Jordan Floyd. L'arrière américain a alors aligné quatre paniers à 3-points, dont un avec la faute pour faire passer les siens à +3 (93-90).

Les Bressans ont finalement achevé leur retour gagnant en prolongation sur un 3-points dans le corner de James Palmer, servi par un impeccable Hugo Benitez (102-99). Avec 41 points, à 14/27 au tir dont 6/11 à 3-points, 2 passes décisives et 3 interceptions pour 31 d'évaluation, Jordan Floyd est parti sur de grosses bases !

Ça passe pour Pau et Monaco

Dans les autres rencontres de la soirée, Nancy a soigné son retour en Betclic Elite avec un succès à domicile face à Limoges (87-78), Le Mans a également assuré devant Fos-sur-Mer (101-83) avec un Terry Tarpey déjà au point (15 points, 4 passes décisives en 22 minutes), et Monaco s'est imposé d'une courte tête à Nanterre après avoir couru après le score en deuxième mi-temps.

Les Monégasques ont inversé la tendance dans les dernières minutes de la rencontre sur une grosse séquence d'Alpha Diallo, qui a enchaîné un dunk et un 2+1 après un rebond offensif autoritaire (75-78).

Dans l'après-midi, Pau-Lacq-Orthez a renversé Strasbourg en s'appuyant sur son nouveau meneur, Michael Stockton, pour s'imposer 83-80. Auteur de 17 points, 10 passes décisives et 4 interceptions pour 29 d'évaluation, le fils de John Stockton a été épaulé par Garrett Sim (15 points), Vitalis Chikoko (17 points), et Giovan Oniangue (18 points) pour assurer le coup dans le final.Suite et fin de la première journée ce dimanche avec Cholet – Asvel à suivre à partir de 19h sur beIN SPORTS 3.