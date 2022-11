Betclic Elite (J8) : Monaco perd son invincibilité

Le trio McDuffie - Holston - Hrovat a été magistral pour infliger sa première défaite de la saison à Monaco ⚡#BetclicELITE #LNBTV pic.twitter.com/J99QoC2TfC

— LNB (@LNBofficiel) November 6, 2022

Monaco a baissé de pied

Ce n’était pas le jour de Monaco. A peine 48 heures après son succès à domicile en Euroligue face à l’Etoile Rouge de Belgrade, la « Roca Team » a dû s’avouer vaincue pour la première fois de la saison sur son parquet de la Salle Gaston-Médecin. Dijon a su profiter d’une équipe monégasque visiblement en manque de forme pour signer une quatrième victoire de suite en Betclic Elite. Dès les premiers instants de la rencontre, la JDA a pris les commandes au tableau d’affichage, avec le club de la Principauté qui n’a pu passer devant au score que quelques secondes avant de voir Dijon, emmené par Markis McDuffie (27 points, 9 rebonds), repasser devant et conclure le premier quart-temps avec une marge de six unités. Malgré la pression mise par les joueurs de Sasa Obradovic, ceux de Nenad Markovic ont fait mieux que tenir bon, conservant un court avantage au score pendant l’essentiel des dix minutes menant à la mi-temps. Toutefois, la « Roca Team » a poussé juste avant le retour aux vestiaires pour atteindre la pause sur un score de parité.Au retour sur le parquet, David Holston (19 points, 6 passes) et ses coéquipiers en ont fait voir de toutes les couleurs à Monaco. En effet, c’est sur un 7-0 qu’ils ont entamé le troisième quart-temps et ont repris les commandes au tableau d’affichage. Malgré Mike James (20 points, 10 passes) et Yakuba Ouattara (20 points), les joueurs de la Principauté ont couru derrière au score sans jamais parvenir à se rapprocher à moins de trois unités. Mais, malgré un retard de sept points à l’entame des dix dernières minutes, les joueurs de Sasa Obradovic ont mis toutes leurs forces dans la bataille. Le résultat a été un écart qui a fondu pour atteindre une seule longueur. Toutefois, l’ASM n’a pas été en mesure de repasser devant au score, laissant à Dijon l’espoir de réaliser un exploit. Un dernier quart-temps qui a surtout vu les Monégasques plier sur le plan physique et quasiment sortir du match. Ce qui s’est matérialisé au tableau d’affichage avec un 10-0 pour la JDA à l’approche du buzzer. Dijon signe ainsi un véritable exploit en s’imposant de onze longueurs (84-95). Un premier revers cette saison en championnat qui fragilise la position de leader du club de la Principauté.