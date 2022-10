Betclic Elite (J7) : Monaco ramène la victoire de Strasbourg

Le dernier mot pour Monaco 🇲🇨

Monaco a fait céder Strasbourg en fin de match

Monaco n’a pas manqué son retour à l’ordinaire. Après avoir dominé l’Olympiacos sur son parquet en Euroligue, les joueurs de Sasa Obradovic ont répondu présent au Rhénus lors de leur duel face à Strasbourg. Une rencontre durant laquelle la « Roca Team » a été bousculée car, même si les coéquipiers d’Alpha Diallo (18 points, 6 rebonds) ont fait la course en tête pendant l’essentiel du premier quart-temps, l’écart est resté sous la barre des cinq longueurs. Les dix minutes menant à la mi-temps ont tout d’abord vu les Monégasques appuyer sur l’accélérateur avec un 6-0 leur permettant très vite d’atteindre les dix unités d’avance. Un coup de bambou qui n’a toutefois pas déstabilisé les Alsaciens, qui ont pris le temps d’accuser le coup avant de repartir de l’avant. L’écart a alors fondu pour atteindre un seul point mais la SIG n’a pas été en mesure de reprendre la main au tableau d’affichage, ce qui n’a été le cas que lors des premiers instants de la rencontre.Des efforts qui ont payé puisque Strasbourg n’a accusé que deux longueurs de retard au moment de revenir aux vestiaires. Au retour sur le parquet, la différence entre Alsaciens et Monégasques a joué au yo-yo, oscillant entre trois et sept points. Néanmoins, un 8-0 pour les coéquipiers de Marcus Keene (19 points, 8 passes) a permis à la SIG d’égaliser en toute fin de troisième quart-temps. Une tendance qui s’est confirmée à l’entame des dix dernières minutes, un 10-0 offrant à Strasbourg cet avantage au tableau d’affichage tellement désiré. Une série qui a été le tournant du match car la réponse de la « Roca Team » a été sans appel. En effet, c’est avec un 15-2 que Monaco a mis définitivement la main sur cette rencontre. Une série que les joueurs de Sasa Obradovic ont fait perdurer jusqu’au buzzer. Grâce à ces cinq dernières minutes détonantes, Monaco s’impose de douze longueurs (75-87) et reste invaincu cette saison en Betclic Elite avec Le Mans qui est son plus proche poursuivant, avec une victoire de moins seulement.