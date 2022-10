Betclic Elite (J4) : Monaco maintient son invincibilité en l'emportant face à Gravelines-Dunkerque

✔️La #RocaTeam décroche un nouveau succès en #BetclicELITE en battant @BCMBasket 💪 Une excellente prestation pour bien préparer la réception de @AnadoluEfesSK jeudi (19h) 👀 pic.twitter.com/09aPtBVPrW

— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) October 9, 2022

Obradovic a dû reprendre son équipe

BASKET - BETCLIC ELITE / 4EME JOURNEE

Samedi 8 octobre 2022

Dimanche 9 octobre 2022

Mardi 6 décembre 2022

Monaco reste intouchable cette saison. Après avoir expédié la Virtus Bologne plus tôt dans la semaine pour lancer leur saison d’Euroligue, les joueurs de Sasa Obradovic ont maintenu leur bilan parfait en Betclic Elite. En effet, à l’occasion de l’avant-dernière affiche de la 4eme journée, la « Roca Team » a pris le meilleur sur Gravelines-Dunkerque. Une rencontre durant laquelle le BCM n’aura mené qu’une vingtaine de secondes, après un tir à trois points de D.J. Seeley (14 points) mais Donatas Motiejunaas (13 points) a tout de suite remis Monaco devant et même mis le rouleau compresseur en route. En effet, c’est un 11-0 que les joueurs de la Principauté ont infligé aux Maritimes pour s’envoler au tableau d’affichage. L’écart a longtemps flirté avec la barre des dix longueurs avant d’atteindre celle des quinze au terme du premier quart-temps. La situation ne s’est pas arrangée pour le BCM, qui a subi les vagues monégasques et vu son retard très vite dépasser les 20 unités. Seul un sursaut d’orgueil des coéquipiers de JaJuan Johnson (18 points) a permis à Gravelines-Dunkerque de se rapprocher.Toutefois, un dernier tir de Matthew Strazel (19 points) a offert 21 points d’avance à la « Roca Team » à la pause. A leur main, les joueurs de Sasa Obradovic ont géré leur avantage au moment de retrouver le parquet de la Salle Gaston-Médecin, avec l’écart qui n’est pas retombé sous la barre des 20 longueurs sauf quelques secondes au terme du troisième quart-temps. Une forme de laisser-aller qui s’est prolongé dans les dix dernières minutes, ce qui a redonné confiance au BCM. Parvenant à enrayer l’attaque de Monaco, le club nordiste n’a encaissé que douze points lors des sept premières minutes du dernier quart-temps et en a inscrit 26 dans le même laps de temps. De quoi inciter le banc du club de la Principauté à prendre un temps-mort pour resserrer les boulons. L’effet a été immédiate avec un 6-0 qui a redonné un peu d’air à la « Roca Team », soit quinze points d’avance. La fin de match a été plus maîtrisée pour un succès de dix longueurs (95-85) qui permet à Monaco de rejoindre Blois et Le Mans, également invaincus, en tête du classement. Gravelines-Dunkerque, de son côté, continue d’alterner victoire et défaite cette saison et pointe au 11eme rang.Dijon -: 100-110 (ap)- Pau-Lacq-Orthez : 92-77- Fos-sur-Mer : 75-70- Paris : 107-100- Strasbourg : 85-79Le Portel -: 82-85Nancy -: 82-87- Gravelines-Dunkerque : 95-85Roanne - Boulogne-Levallois