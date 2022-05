Strasbourg pour Monaco

Orléans rejoint Chalons-Reims en Pro B

BETCLIC ELITE / 34EME JOURNEE



Mardi 17 mai 2022



QUARTS DE FINALE

Et voilà, la saison régulière 2021-22 de Betclic a rendu son verdict ! Les neuf matchs de la 34eme et dernière journée se déroulaient tous en même temps ce mardi soir, et il y avait des enjeux à tous les étages. A commencer par la première place ! L'ASVEL, Monaco et Boulogne-Levallois se sont tirés la bourre tout au long de la saison pour finir en tête, et ce sont les champions en titre villeurbannais qui auront l'honneur de recevoir en quarts, et en demies et finales éventuelles. L'ASVEL avait son destin en main et est allée l'emporter 70-79 à Limoges, qui termine à une assez inattendue quatrième place.Monaco finit deuxième, après sa défaite 92-85 à Cholet, qui entérine donc sa place en play-offs alors que le CB était relégable en décembre ! Les Choletais de Yoan Makoundou (27pts, 7rbds) étaient menés de quatre points à la mi-temps (40-44) mais sont passés en tête dans le troisième quart et n'ont pas tremblé, malgré un Mike James à 19 points, 5 rebonds et 6 passes. La troisième place revient donc à Boulogne-Levallois, qui a été en tête pendant une grande partie de la saison, mais qui finit pas une lourde défaite à domicile contre son voisin Paris (65-81), qui assure donc son maintien dans l'élite, sous les yeux d'Evan Fournier. Portés par leurs nombreux supporters ayant fait le court déplacement à Levallois, les Parisiens, emmenés par le champion NBA en titre Axel Toupane (18pts, 7rbds), ont marché sur les Metropolitans de Will Cummings (15pts, 5pds), qui ont rapidement lâché prise.Si Limoges finit au pied du podium, cela s'est joué seulement au panier-average avec Dijon, qui termine avec le même nombre de victoires. La JDA s'est inclinée 90-62 au Mans lors de cette dernière journée, dans un match devenu à sens unique à partir du quart d'heure de jeu (20pts pour Scott Bamforth côté MSB, 12 pour Khadeem Carrington côté JDA), et affrontera donc le CSP en quarts de finale. Le Mans échoue à se qualifier pour seulement une victoire d'écart avec Cholet.(22pts pour Brandon Jefferson et pour Ronald March). L'Elan sera opposé à Boulogne-Levallois. Et c'est donc Strasbourg qui hérite de Monaco en quarts de finale, après sa défaite 77-74 à Nanterre, qui finit 10eme. La rencontre a été serrée mais a finalement tourné en faveur des hommes de Pascal Donnadieu et de Thomas Wimbush (17pts). La SIG a notamment pu compter sur un Gaylor Curier à 20 points et 7 rebonds.On connaissait déjà le premier relégué, Chalons-Reims (qui l'a emporté 93-80 sur Bourg-en-Bresse dans un match sans enjeu, avec 24pts d'Enzo Goudou-Sinha). Restait à savoir qui allait accompagner les Champenois en Pro B et croiser Nancy dans l'ascenseur. Ce sera Orléans ! OLB s'est certes imposé à 87-90 à Gravelines-Dunkerque grâce notamment aux 19 points de Marcus Paige en menant presque du début à la fin, avec une avance qui a grimpé jusqu'à +19.Deishuan Booker a grandement contribué à ce troisième succès d'affilée de Fos (qui a également bénéficié d'une faute technique à une demi-seconde de la fin pour une faute en touche alors que le score était de 79-79), et donc au maintien, en inscrivant 33 points et délivrant 7 passes. Rendez-vous dans quelques jours pour le coup d'envoi des play-offs !- Bourg-en-Bresse : 93-80- Monaco : 92-85Gravelines-Dunkerque -: 87-90- Dijon : 90-62Le Portel -: 79-83Boulogne-Levallois -: 65-81Limoges -: 70-79- Strasbourg : 77-74Roanne -: 87-103ASVEL (1) - Cholet (8)Monaco (2) - Strasbourg (7)Boulogne-Levallois (3) - Pau-Lacq-Orthez (6)Limoges (4) - Dijon (5)