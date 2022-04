Betclic Elite (J31) : Bourg-en-Bresse surprend Strasbourg, Pau-Lacq-Orthez encore battu, Roanne vers le maintien

VICTOIRE !

🔴🔴🔴🔴+🔴@sigstrasbourg - 88 🆚 92 - JL Bourg

Un match pleins de rebondissements ! La Jeu s'impose au Rhénus Sport après prolongation face à Strasbourg 👊#WeRedy 🔴⚪️ pic.twitter.com/e9b5Izr08O



— JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) April 30, 2022

Rien ne va plus à Pau-Lacq-Orthez, Roanne proche du maintien

BASKET - BETCLIC ELITE / 31EME JOURNEE

Dimanche 24 avril 2022

Vendredi 29 avril 2022

Samedi 30 avril 2022

Dimanche 1er mai 2022

L’électrochoc a fonctionné pour Bourg-en-Bresse. Au lendemain de la mise à l’écart de Laurent Legname, le club bressan est allé chercher une victoire en prolongation sur le parquet de Strasbourg. Alors que les Alsaciens, sous l’impulsion de Kameron Taylor (19 points), ont pris le meilleur départ avec un avantage de onze points dans le premier quart-temps, ils se sont ensuite effondrés. Bourg-en-Bresse, grâce à un 20-2, a repris les commandes pour atteindre la pause avec huit longueurs d’avance. Mais, après avoir fait la course en tête pendant l’intégralité du troisième quart-temps, les coéquipiers de Rasheed Sulaimon (17 points) ont baissé de pied dans les dix dernières minutes. Axel Julien (13 points, 9 passes) est alors intervenu pour arracher la prolongation. Cinq minutes supplémentaires sous tension qui ont permis à la JL Bourg de faire la différence (88-92 ap). Au lendemain de la défaite de Limoges, la SIG manque l’occasion de consolider sa quatrième place et se retrouve derrière le CSP.Le succès en Coupe de France n’a pas permis à l’Elan Béarnais de se relancer. En effet, les Palois ont subi contre Cholet une cinquième défaite de suite en championnat, qui fragilise leur position. Les Choletais, qui comptent bien jouer les play-offs, ont pris les commandes d’entrée mais sans creuser un écart supérieur à cinq points dans le premier quart-temps. Les coéquipiers de D.J. Hogg (19 points) ont pris le large dans les dix minutes menant à la mi-temps, conclues avec une marge de douze longueurs. Malgré Gregor Hrovat (15 points, 6 rebonds), l’Elan Béarnais n’a pas su redresser la barre au retour des vestiaires. En contrôle, Cholet s’impose de onze points (76-87) et se rapproche du Top 8. Dans la deuxième moitié de tableau, Roanne a fait un pas de plus vers le maintien en dominant Gravelines-Dunkerque. Après un premier quart-temps accroché, les coéquipiers de Loren Jackson (18 points, 5 passes) se sont envolés dans le deuxième. Le BCM s’est accroché au retour des vestiaires mais, malgré John Jenkins (22 points), le club nordiste n’a pas pu inverser la tendance. Roanne s’impose de neuf points (88-79) et prend trois victoires d’avance sur Fos-sur-Mer, premier relégabl.- Fos-sur-Mer : 93-66- Châlons-Reims : 79-74- Nanterre : 104-102 (ap)- Limoges : 100-84Strasbourg -: 88-92 (ap)Pau-Lacq-Orthez -: 78-87- Gravelines-Dunkerque : 88-79Paris - OrléansASVEL - Le Mans