Betclic Elite (J31) : Boulogne-Levallois domine le derby, Dijon l'emporte face à Limoges, Châlons-Reims s'enfonce

Boulogne-Levallois a du mental. Dans un derby très accroché, les joueurs de Vincent Collet ont dû aller jusqu’en prolongation pour venir à bout de Nanterre. Si les Franciliens ont fait la course en tête durant l’essentiel du premier quart-temps, ce sont les Metropolitans qui ont viré en tête d’un point avant de creuser l’écart. Toutefois, Chris Horton (21 points, 19 rebonds) et Nanterre se sont accrochés pour n’être menés que de sept longueurs à la pause, après avoir compté jusqu’à douze points de retard. Au retour sur le parquet, Will Cummings (24 points, 6 passes) et Boulogne-Levallois ont continué leur marche en avant pour se construire un matelas de dix unités à l’entame du dernier quart-temps. Toutefois, les Limougeauds n’avaient pas dit leur dernier mot et ont inversé la tendance pour compter trois points d’avance dans les dernières secondes… mais Keith Hornsby (24 points) a fait se lever le Palais des Sports Marcel-Cerdan en arrachant la prolongation d’un tir à trois points venu de loin. Les cinq minutes supplémentaires ont été un bras de fer mais, encore une fois, Keith Hornsby s’est mué en sauveur avec un tir bien derrière la ligne qui offre la victoire à Boulogne-Levallois (104-102 ap) et permet au club francilien de se maintenir en tête.

Dijon se rapproche de Limoges, Le Portel se donne de l’air

Dijon, de son côté, a fait un pas de plus vers les play-offs en s’imposant face à Limoges, qui restait sur six victoires de suite en Betclic Elite. La JDA a très vite pris les commandes, menant de plus de dix points dès le premier quart-temps et s’approchant même de la barre des 20 points. Nicolas Lang (17 points) et le CSP ont alors réagi pour revenir à un point avant de prendre un nouvel éclat et d’atteindre la mi-temps à douze points des Dijonnais. Ces derniers, sous l’impulsion de David Holston (31 points, 7 passes) et Khadeen Carrington (30 points, 5 passes) ont maintenu Limoges la tête sous l’eau tout au long de la deuxième mi-temps. Dijon s’impose au final de seize points (100-84) et revient à une victoire du CSP. En bas de tableau, Le Portel a fait un pas de plus vers le maintien avec une victoire face à la lanterne rouge, Châlons-Reims. Les Champenois ont été pris de vitesse par Benoit Mangin (22 points, 8 passes) et les Nordistes, étant menés de plus de dix points pendant l’essentiel des deux premiers quart-temps. Un retard que Michael Stockton (17 points, 5 rebonds, 5 passes) n’ont su réduire avant une entame de quatrième quart-temps à sens unique. Grâce à un 15-0, le CCRB est repassé devant pour la première fois depuis les premiers instants de la rencontre. Ce qui n’a guère duré longtemps. Grâce à un 5-0 dans les derniers instants, Le Portel s’impose (79-74) et inflige à Châlons-Reims, qui se rapproche toujours plus de la Pro B, une douzième défaite de suite.



BASKET - BETCLIC ELITE / 31EME JOURNEE

Dimanche 24 avril 2022

Monaco - Fos-sur-Mer : 93-66



Vendredi 29 avril 2022

Le Portel - Châlons-Reims : 79-74

Boulogne-Levallois - Nanterre : 104-102 (ap)

Dijon - Limoges : 100-84



Samedi 30 avril 2022

15h15 : Strasbourg - Bourg-en-Bresse

20h00 : Pau-Lacq-Orthez - Cholet

20h00 : Roanne - Gravelines-Dunkerque



Dimanche 1er mai 2022

15h15 : Paris - Orléans

19h00 : ASVEL - Le Mans